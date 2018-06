Selv om Folketinget allerede i 2009 vedtog, at landets farligste jernbaneoverskæringer skulle sikres, kommer det ikke til at ske før tidligst i 2026.

Egentlig ville partierne bag en aftale fra 2009 - Venstre, De Konservative, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, SF, Radikale Venstre og Liberal Alliance - helst have fremskyndet processen, men partierne har 'noteret sig, at det ikke er praktisk muligt', som det hedder i en pressemeddelelse fra Transportministeriet.

14 af de usikrede jernbaneoverkørsler får lov at blive stående indtil i hvert fald 2026, da det nye signalsystem først skal rulles ud på strækningerne. Det system er ramt af en kæmpe forsinkelse på syv år, og det kommer ikke til at stå færdigt før 2030.

Foto: Thomas Lekfeldt/Ritzau Scanpix

Så sent som 19. juni skete der en dødsulykke ved en overskæring ved Varde, og derfor ryster Dansk Folkepartis transportordfører på hovedet over, at der ikke kan ske noget før om otte år.

»Det her kan Banedanmark heller ikke finde ud af. Det er stort set lige meget, hvad vi sætter dem til. Det er frustrerende, at vi beslutter noget, og det så ikke sker. Det er ikke godt nok,« siger Kim Christiansen til B.T.

Hos SF ærgrer transportordfører Karsten Hønge sig.

»Det er lidt af en klemme, vi er havnet i. Jeg synes, det lyder som et forholdsvist simpelt stykke arbejde, men jeg har forstået, at det er en større proces. Alle synes da, det ville være dejligt, hvis det kunne gå noget hurtigere,« siger han.

Det er skilte som dette fra Sverige, der nu kommer op ved de 14 usikrede jernbaneoverskæringer i Jylland. Foto: Venstre

Venstres transportordfører, Kristian Pihl Lorentzen, understreger, at alle de 14 overkørsler, der først bliver sikret fra 2026, har både lys og klokke, der advarer om, at der kommer tog.

»Vi kan godt leve med, at de overkørsler venter, til signalprogrammet er færdigt. På de usikrede overkørsler har vi efter svensk forbillede valgt at sætte fuld stop-skilte op. Det er klart, at de skal sikres hurtigst muligt,« siger han til B.T.