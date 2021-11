De færreste har nok savnet det, men nu vender næsepodningen tilbage.

I sidste uge besluttede regeringen at genindføre tilbuddet om gratis kviktest for coronavirus, da der er sket en stigning i antallet af positive test landet over.

Derfor er der også i det nordjyske blevet arbejdet på at få testkapaciteten gjort klar, og nu sætter Region Nordjylland så adresser på de nye teststeder.

»Det er besluttet nationalt, at vi skal have opskaleret testkapaciteten. Det kommer ikke som nogen overraskelse for os, og derfor sætter vi også turboen på, så vi får mandskab, podningsmateriale og lokaler på plads inden for den næste uge,« fortæller kontorchef i sundhedsplanlægning hos Region Nordjylland, Jacob Bertramsen.

I Aalborg bliver det Gammeltorv, man skal tage til, hvis man vil have en hurtigtest for coronavirus oplyser Jacob Bertramsen til B.T.

Hvornår testcentret tages i brug er endnu ikke lagt fast, men Jacob Bertramsen oplyser, at det er 'snart'.

Gammeltorv var også et af de steder, man tidligere kunne blive testet Aalborg.

Det er Falck, der igen står for at stikke en pind i næsen på aalborgenserne. En opgave de også havde tidligere på året.

I skrivende stund er det kun muligt at få foretaget en kviktest i Aalborg Lufthavn. Her er der åbent alle dage fra klokken 8.00 til midnat. Podningen er igen blevet gjort gratis for alle.

Hvis man ønsker at få foretaget en pcr-test, hvor podningen foregår i svælget, så skal man en tur forbi Aalborg Universitetshospital Syd. Men regionen arbejder på at få flere pcr-teststeder op at stå i Aalborg.

»Vi er ved at kigge på, hvor vi kan opskalere yderligere. Der arbejdes for eksempel på at oprette to teststeder mere med pcr-test i Aalborg-området, ligesom vi kigger på det geografisk i forhold til at have en god dækning i hele regionen,« siger Jacob Bertramsen.

Fra 3. november bliver der åbnet hurtigteststeder i Frederikshavn, Hobro og Thisted, mens der også åbnes i Hjørring. Her er der endnu ikke fastlagt en dato for åbningen.