Lige nu er der uhørt gode chancer for at gøre et kup, hvis du vil på charterferie i år, men endnu ikke har fået bestilt rejsen.

Ungerne får sommerferie, og priserne på rejserne sydpå stiger. Det er nærmest en naturlov, at far og mor må have den store pung frem, hvis familien skal sydpå, mens børnene har fri fra skole. I år har det usædvanlige varme forår og den solrige forsommer dog arbejdet til fordel for børnefamilierne. Det giver historisk gode muligheder for at bestille en solferie til små penge i sidste øjeblik.

Det skriver rejseportalen Travelmarket.dk, som har lavet et pristjek på de rejser, der lige nu er tilbage i uge 27 og 28. Siden sammenligner priser på rejser og konkluderer, at børnefamilier lige nu har en unik mulighed for en billig charterrejse.

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

Travelmarket.dk har fundet rejser helt ned til 1.299 kroner per person for både fly og hotel i otte dage.

»Det er fuldstændig modsat af sidste år, hvor prisniveauet var mere end dobbelt så højt. Det er meget usædvanligt med så billige charterrejser i den absolutte højsæson,« siger direktør Ole Stouby fra Travelmarket.dk i en pressemeddelelse og fortsætter:

»Når vejret byder på 25-30 grader med masser af sol i Danmark, så vælger rigtig mange danskere at blive hjemme, og charterselskaberne bliver derfor nødt til at nedsætte priserne markant for at stimulere rejselysten.«

Fakta Så billige rejser kan du få i uge 27 og 28 Uge 27

Søndag den 1. juli, Alanya fra Billund - kr. 1.298 (Uspecificeret)

Mandag den 2. juli, Sunny Beach fra København - kr. 1.299 (Uspecificeret)

Lørdag den 30. juni, Kreta fra København - kr. 1.696 (Uspecificeret)

Søndag den 1. juli, Alanya fra Aalborg - kr. 2.196 (4*** hotel)

Lørdag den 30. juni, Bodrum fra København - kr. 1.489 (3**** hotel)

Søndag den 1. juli, Alanya fra Aalborg - kr. 2.330 (3**** hotel - All Inclusive)

Søndag den 1. juli, Alanya fra Billund - kr. 2.502,- (4*** hotel - All Inclusive)

Mandag den 2. juli, Egypten fra Aalborg - kr. 2.499 (3*** hotel - All Inclusive)



Uge 28

Fredag den 6. juli, Kreta fra Midtjyllands Lufthavn - kr. 1.798,- (Uspecificeret)

Søndag den 8. juli, Rhodos fra Billund - kr. 2.499,- (2** hotel)

Fredag den 6. juli, Burgas fra Billund - kr. 2.198,- (2** hotel)

Fredag den 6. juli, Kreta fra København - kr. 1.898 (Uspecificeret)

Mandag den 9. juli, Alanya fra Billund - kr. 2.524 (4* hotel)

Søndag den 8. juli, Alanya fra Midtjyllands Lufthavn - kr. 2.899 (4* hotel)

Lørdag den 7. juli, Tyrkiet fra København - kr. 3.599 (3*** hotel All Inclusive)

Mandag den 9. juli, Egypten fra Aalborg - kr. 3.599 (2** hotel All Inclusive)



Priserne er fundet på Travelmarket.dk den 29. juni 2017 og inkluderer fly og hotel i 8 dage. Priserne er per person.



Kilde: Prissammenligningssiden Travelmarket.dk

Hos Danmarks største rejseselskab TUI kan man godt mærke det gode vejr, selv om flere i år har været tidlige ude og bestille turen sydpå. Det betyder, at der er færre afbudsrejser i år, siger pressechef i TUI, Christian Grandjean.

»Danskerne kan huske deres somre, og mange har været tidligere ude i år, fordi vi havde så dårlig en sommer sidste år,« siger han.

Selskabet stadig rejser de kommende uger, der er sat ned med 20, 30 og helt op til 50 procent. Også hos selskaber som Spies og Bravo Tours er der gode penge at spare.