Flere unge kvinder anklager ledelsen i Liberal Alliances Ungdom for at agere passivt i forbindelse med anklager om voldtægter og seksuelt grænseoverskridende adfærd. Berlingske har fået adgang til de otte vidnesbyrd, som i går blev fremlagt på ungdomspartiets landsmøde.

Flere unge kvinder fortæller, at toppen i Liberal Alliances Ungdom bevidst har forsøgt at neddrosle anklager om voldtægter og seksuelt krænkende adfærd i det liberale ungdomsparti.

En 16-årig pige fortæller i sit vidnesbyrd, som Berlingske har set, hvordan et mandligt medlem først tog kvælertag på hende for dernæst at befamle hende. Det er en af de tre historier, som ungdomspartiets ledelse ifølge de otte vidnesbyrd har kendt til i længere tid.

Politiet bekræfter overfor Dagbladet Information, at de har modtaget flere anmeldelser om voldtægt i ungdomspartiet.

Den 16-årige oplyser, at hun havde aftalt, at hun skulle sove hos et mandligt medlem af Liberal Alliances Ungdom efter et arrangement i partiet. Hun mente, at det var praktisk, fordi hun boede langt væk fra arrangementet.

»Da vi kom hjem, satte han sig oven på mig, efter vi havde ligget lidt og snakket om lidt forskelligt. Han tog kvælertag to gange, så jeg ikke kunne trække vejret. Efterfølgende begyndte han at røre ved min krop,« fortæller hun i sit vidnesbyrd.

Ledelsen dækkede over hændelse

Den 16-årige valgte efter hændelsen at kontakte et ledende medlem af forretningsudvalget – det ledende udvalg i ungdomspartiet. Personen, hun kontaktede, sagde til hende, »at ledelsen ikke kan gøre noget ved, at hun har været sin kæreste utro«. Personen fortalte hende også, at hvis hun ønskede retfærdighed, måtte hun gå til politiet. Pigen havde den opfattelse, at resten af ledelsen var af samme overbevisning.

»Jeg får samtidig at vide, at jeg skal tie stille med det, fordi det kan skade LA, hvis jeg taler højt om det,« fremgår det af pigens vidnesbyrd.

Hun valgte at melde sig ud af Liberal Alliances Ungdom. Efterfølgende oplyste hun, at hun fik fortalt, at ledelsen havde ringet rundt til formændene i ungdomspartiets lokalforeninger, for med pigens egne ord »at sørge for at historien ikke bliver delt i foreningen«.

Jeg føler mig svigtet

Hun er ifølge vidnesbyrdene ikke den eneste, der har oplevet grænseoverskridende adfærd i partiet. Syv andre unge kvinder har gennem de skriftlige vidnesbyrd beskrevet, hvordan de er blevet udsat for voldtægter og seksuelle krænkelser i forbindelse med arrangementer i ungdomspartiet.

De otte vidnesbyrd har tidligere formand Rasmus Brygger samlet sammen gennem den sidste uge. Det skete, efter at Brygger fik nys om, at forretningsudvalget i sommeren 2018 fik oplysninger om en voldtægt uden at reagere.

Berlingske har haft kontakt til den kvinde, som i sommer kontaktede ledelsen. Hun fortæller, at hun blev voldtaget i et ledende medlems lejlighed, men at hun ikke turde sige noget i tiden efter. Efterfølgende hørte hun fra andre i ungdomspartiet, at hun ikke var den eneste, som havde oplevet krænkende adfærd fra den pågældende mand. Hun besluttede sig derfor for at kontakte ledelsen. Hun blev dog meget skuffet, da hun oplevede, at intet skete.

»Jeg føler, at ledelsen har svigtet. De foretager sig intet. Først nu, hvor de oplever en mediestorm, reagerer de ved at bede ham melde sig ud.«

Hun mener ikke, at der generelt hersker en sexistisk kultur i ungdomspartiet. Det er udelukkende ledelsen, der er problemet.

»Jeg elsker Liberal Alliances Ungdom. Men ledelsen har flere gange vist sig at holde hånden over andre ledende medlemmer. Jeg følte, at størstedelen af ledelsen slet ikke ønskede at gøre noget ved det her.«

Ny ledelse

Rasmus Brygger, der tidligere har været formand i Liberal Alliances Ungdom, delte i går de otte vidnesbyrd ud til medlemmer i forbindelse med ungdomspartiets landsmøde. Han fremhævede i sin tale til landsmødet, hvordan ledelsen har begået et »massivt, moralsk svigt« ved at agere passivt i disse sager.

Senere på aftenen valgte Liberal Alliances Ungdoms et nyt formandskab. Den nyvalgte formand, Signe Bøgevald, har endnu ikke ønsket at kommentere på sagen, men skriver i et Facebook-opslag, at hun som nyvalgt formand kommer til at handle på sager om seksuelle krænkelser.

Signe Bøgevald bekræfter over for Berlingske, at hun sad i forretningsudvalget, og at hun i sommer blev præsenteret for den ene af sagerne om voldtægt. Hun ønsker dog ikke at kommentere sagen yderligere.

Jeg har en god advokat

En kvinde fortæller i et vidnesbyrd, at hun til et weekendkursus blev voldtaget, mens hun var bevidstløs. Hun fortæller, at »alle vidste det, men ingen gjorde noget«.

Hun vågnede op morgenen efter en fest med opkast udover sig, da det gik op for hende, at hun var blevet voldtaget. Hun stødte kort efter ind i den formodede gerningsmand, som sagde: »Jeg har en god advokat, så I skal ikke tænke på noget.«

Dagen efter modtog hun en besked fra ham, hvor han bad hende »gøre noget ved det«. Med hentydning til, at han ikke har brugt prævention.

Hun er ifølge sit vidnesbyrd stadig mærket af hændelsen.

»Desværre svigtede de mennesker, som skulle forestille at være voksne mennesker, og det samme gjorde Liberal Alliances Ungdom. Alle vidste, hvad der var sket, men de få personer, som henvendte sig til mig, fortalte mig, at det var mig, den var gal med, og at der slet ikke var tale om et overgreb,« fortæller hun om hændelsen, der fandt sted, da hun var 17 år.

»Nu sidder jeg med ar på sjælen, mens gerningsmanden er steget i graderne i Liberal Alliances Ungdom.«

En anden kvinde fremfører i et vidnesbyrd, at hun blev voldtaget til et arrangement i 2016, da hun var bevidstløs på et toilet. Hun fortæller i sit vidnesbyrd, at hun i dag har fået en stressreaktion, og ikke føler sig tryg ved at deltage i arrangementer i Liberal Alliances Ungdom.

Det har ikke været muligt for Berlingske at efterprøve de otte vidnesbyrd, som avisen har modtaget.