Beboere i Halsnæs må ikke længere vande de efterhånden gullige græsplæner eller fylde børnenes soppebassiner op med vand i varmen.

Det er nemlig blevet indført et midlertidigt vandingsforbud, der dækker alt det, man bruger vandslangen til. Det fortæller formand for Halsnæs Vandforsyning, Ann Yde Friis, til TV 2 Lorry.

»Vi indfører forbuddet, fordi vi bruger mere vand for tiden, end vi kan indvende på visse tidspunkter af døgnet. Der er et stort forbrug i øjeblikket, så der skal ikke gå meget galt, før vi kan risikere perioder, hvor vandværket tørlægges,« siger hun.

På Halsnæs Vandforsynings hjemmeside skrev man mandag derfor:

'Vi har på grund af manglende vand i nogle af vore boringer set os nødsaget til i dag den 25. juni at udstede et midlertidigt vandingsforbud. Status og varighed på forbud vil blive udmeldt her på hjemmesiden. Vi anbefaler derfor at du løbende holder dig orienteret om situationen her. Vandværket beklager de gener dette måtte give.'

Undgå unødig brug af vand

Til TV 2 Lorry forklarer Ann Yde Friis, at vandingsforbuddet kommer som en naturlig konsekvens af den tørke, der har præget landet de seneste mange uger som følge af det varme vejr og den manglede regn. Derfor er man nødt til at sikre, at der er vand på alle døgnets tidspunkter, og at det vand, der er tilgængeligt, ikke bliver brugt uhensigtsmæssigt - som til havevanding.

Halsnæs Vandforsyning dækker ifølge TV 2 Lorry områderne omkring Hundested, Lynæs, Hald, Nødebohuse, Kikhavn, Store Karlsminde, Sølager, Amagerhuse, Torup og Ellinge.

Det er ikke første gang denne sommer, at vandværker har opfordret borgere til at undgå unødig brug af vand. I begyndelsen af juni oplyste Danske Vandværker, at man havde kendskab til syv vandværker, der var kommet med sådan en opfordring - som dog ikke er et vandingsforbud.