Hvis du køber kaffe, der lokkende skriver på pakken, at den er sprængfyldt med 100 pct. Arabica, så kan du med god grund tvivle på, om det nu også har sin rigtighed. Det skriver Finans.

I hvert fald har en britisk undersøgelse vist, at der snydes systematisk med kaffeindholdet. Forskere på Quadram Institute i Norwich købte 60 pakker kaffe i flere lande og fandt ud af, at der var mere end en pct. af kaffetypen Robusta i otte af pakkerne. I seks andre pakker var indholdet mindre end en pct., men stadig mener forskerholdet, at det er 'betydelige mængder'. I et enkelt tilfælde var en tredjedel af indholdet i en pakke Robusta.

Robusta er en billigere type kaffe, som smager mere bittert end den mere luksuriøse Arabica.

Det vides ikke om nogle af pakkerne var fra Danmark. Ifølge Daily Coffee News, har forskerholdet ikke offentliggjort, i hvilke lande de købte de testede pakker.

Men spørger man i Fødevarestyrelsen herhjemme, er det slet ikke umuligt, at du bliver snydt, når du handler kaffe. Kaffe er nem at svindle med, ligesom f.eks. olivenolie, honning og krydderier, lyder det.

»Kaffe er oplagt til svindel, fordi man kan blande billige bønner i dyre bønner og optimere profitten,« siger Michael Rosenmark, der er leder af Fødevarestyrelsens rejsehold til Finans.

Han nævner olivenolie, honning og krydderier som andre eksempler, fordi Fødevarestyrelsen tidligere har dokumenteret, at der havde været snydt med de varer.

Henrik Frellsen, formand for Brancheforeningen for Kaffe og Te, forklarer, at han ikke tror på svindel i Danmark. Han sammenligner det med at blive taget for doping i cykelsport, hvor han mener, man så ville være færdig i branchen. Han kan dog ikke helt afvise, at det sker, men siger, at han har tiltro til både sine kollegaer og konkurrenter.