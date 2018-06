Det er ikke tilladt at bade udenfor havnebade, badezoner eller badestrande i København Havn.

På kortet herunder kan du se de 10 steder i København, hvor du godt må springe i havnen.



Fem af stederne er såkaldte badezoner - et afgrænset område i havnen, hvor det er tilladt at bade.

Tre steder er der havnebade - afgrænsede badeanlæg med livredderopsyn i visse tidsrum.

Og to steder i byen kan du ligefrem får en rigtigt sandstrandsoplevelse.

Bader man uden for de tilladte områder, kan man risikere at få en bøde, oplyser politiet.

Men du risikerer også at blive sejlet ned af én af byens mange vandtrafikanter, og netop derfor er politiet ude at advare mod det ulovlige havnebaderi.

Tre populære dukkerter