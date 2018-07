Denne sommer har indtil videre været usædvanligt varm - og det gør det endnu mere nødvendigt at huske at drikke rigeligt med vand. Særligt er det vigtigt for børn.

Væske er nemlig nødvendig for helbredet, da cellerne i vores kroppe afhænger af det for at kunne fungere normalt. Det skriver BBC.

Selvom det er forskelligt, hvor meget børn har behov for at drikke - hvilket blandt andet også kommer an på alder, køn og fysisk aktivitet - så har Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet opstillet nogle retningslinjer for, hvor meget væske et barn i gennemsnit har behov for at drikke dagligt.

Som en tommelfingerregel bør børn i alderen mellem fire og 13 år drikke mellem seks og otte glas væske om dagen, hvoraf de yngste har brug for lidt mindre væske pr. glas end de ældre.

- Drenge og piger i alderen fire til otte år har brug for 1,1 til 1,3 liter om dagen.

- Piger i alderen ni til 13 år har brug for 1,3 til 1,5 liter om dagen.

- Drenge i alderen ni til 13 år har brug for 1,5 til 1,7 liter om dagen.

Udover at få den nødvendige væske fra at drikke vand, kan man ifølge BBC også få væsken fra eksempelvis mad, der indeholder meget vand. Det kan blandt andet være agurk eller vandmelon, som består af mere end 90 procent vand.