Syd- og Sønderjyllands Politi advarer mod pirattaxaer, der ad to omgange har været på spil i Esbjerg og misbrugt passagerers hævekort.

En 32-årig mand har fået hævet et større beløb efter en tur i en pirattaxa tidlig fredag morgen, og i samme tidsrum slog endnu en pirattaxa til.

Denne gang lykkedes det for føreren af pirattaxaen at tage hævekortet fra en 28-årige mand, ligesom det også lykkedes chaufføren at narre pinkoden ud af passageren.

Det får Syd- og Sønderjyllands Politi til at slå alarm, skriver kredsen i en pressemeddelelse.

Selvom det kan være fristende at benytte sig af en pirattaxa, hvis der lige mangler en ledig taxa i nattelivet, viser eksemplerne, at man kan ende med at fortryde turen som passager.

»Det kan i værste fald blive en meget dyr tur, fordi man risikerer at blive snydt,« siger vicepolitiinspektør Christian Østergård fra Syd- og Sønderjyllands Politis Forebyggelsessektion.

»Skal vi dette problem til livs, kræver det dels, at borgerne anmelder ulovlig taxakørsel til myndighederne, dels at borgerne vælger pirattaxaerne fra,« tilføjer han.

Straffen for at sidde bag rattet i en ulovlig pirattaxa har i en tidligere sag lydt på 35.000 kroner. Her blev en 25-årig mand taget i at køre med tre passagerer i sin privatbil i Esbjerg centrum nytårsaften.