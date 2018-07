Skuffelse blev vendt til stor glæde for en pensioneret kvinde i 70’erne, da hun fredag aften modtog en SMS fra Danske Spil, mens hun sad og så tv. Telefonen lå allerede klar, da hun ventede en feriehilsen fra nogle af sine voksne børn, der er ude at rejse, skriver Danske Spil i en pressemeddelelse.

»Jeg sad og tjekkede engang imellem, om der mon kom et foto af nogle af mine børnebørn, du ved. Og pludselig så jeg, at der var kommet en SMS. Jeg blev ærlig talt lidt skuffet, fordi det 'bare' var fra Danske Spil. Men det havde jeg jo absolut ingen grund til, da jeg lige fik læst beskeden en ekstra gang,« siger den anonyme kvinde, der er fra Hedensted Kommune i det sydøstlige Jylland.

»Der stod, at jeg havde vundet en million i talspillet Keno. Først troede jeg, det var gas, men da jeg så tænkte lidt efter, så kom beskeden jo fra det samme nummer, som når jeg har vundet fem- og 10-kroners gevinster. Så jeg loggede mig ind på min spilkonto og kunne se, at der ganske rigtigt stod, at jeg havde vundet en million kroner. Så sad jeg lidt og måtte lige sunde mig,« fortæller folkepensionisten.



I videoen over artiklen får du fem råd, som Danske Spil giver nybagte Lotto-millionærer.



Hun har ifølge Danske Spil en stor børneflok, og endnu flere børnebørn, men har aldrig haft mange penge på kontoen.



Endnu har hun ikke fortalt familien om milliongevinsten, og hun overvejer slet ikke at fortælle det til nogen:



»Jeg ved jo ikke hvad de (familien, red.) pludselig får af forventninger, selvom jeg nu tror, at de vil unde mig alle pengene. Omvendt er det jo en meget stor ting at gå alene med, så jeg ved det ikke. Men det er helt sikkert, at jeg kommer til at forkæle mine børnebørn.«

Hun ved endnu ikke, hvad pengene ellers skal gå til, men overvejer at få udskiftet sine meget gamle møbler.



»Det har jeg ønsket i mange år, men der har simpelthen ikke været overskud.«