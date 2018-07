Malene Rytz Nielsen bliver 30 år om under en uge. Hun har ikke en kæreste. Hun har været på flere Tinder-dates, end hun kan tælle. Hun er desperat nu, og derfor har hun lavet dette Facebook-opslag.

Det er et velkendt fænomen, at det biologiske ur begynder at tikke, så snart kvinder nærmer sig 30-års-alderen. Og det er ikke anderledes for Malene Rytz Nielsen.

Hun er gået død i dating-app'en Tinder efter at have været på adskillige dates, der ingen vegne førte.

Derfor tænkte hun, hun måtte ty til andre metoder. Et opslag på Facebook, hvor hun fortæller om sin søgen efter kærligheden.

»Hvis jeg skulle finde en person, der skulle kunne holde mig ud, så skulle det nå så langt ud som muligt. Derfor bruger jeg Facebook,« siger hun.

Hendes opslag har affødt flere private henvendelser fra fyre, men også kommentarer fra kvinder, der er en smule lorne ved Malene Rytz Nielsens opslag

Hvad tænker du om det? Har du prøvet at søge kærligheden gennem en fritidsinteresse?

»Nej, jeg har ikke en fritidsinteresse. I fitness er jeg meget asocial, og vil bare gerne have det overstået med musik i ørene og sved over det hele. Hvis jeg startede til en fritidsinteresse, ville det være af den ene grund at finde kærligheden.«

Er det ikke rigtigt, at det er bedre at møde folk i virkeligheden end gennem en skærm?

»Det ville jeg da 100 procent foretrække, men det er bare aldrig sket.«

Tror du på, at jo mere man leder, jo mindre chance er der for, at man finder ham?

»Det er en oldnordisk forestilling om, hvordan man finder sin drømmefyr. Jeg tænker, hvad ville alternativet være? Hvad hvis jeg helt stoppede min søgning, begravede mig i arbejde, familie og venner. Alle omkring mig er gift og har børn. Jeg ville konstant blive mindet om det - jeg bliver konstant mindet om det.«

Har du en forestilling om, hvordan the one skal se ud?

»Det er førstehåndsindtrykket og udseendet, jeg går efter. Men hvis han er vildt lækker og ingen personlighed eller indhold har, så er han da grimmere for mig, end en person, jeg synes udseendemæssigt er grim.«

Skal man leve op til et højt ideal for at være sammen med dig?

»Nej, det synes jeg ikke, man skal leve op til. Jeg er en kvinde, der er vanskelig ligesom alle andre kvinder.«

Har du set indad?

»Jeg føler netop, jeg kigger indad, når jeg kasserer en date, og så kan det godt være, det er overfladisk. Jeg hviler i mig selv, og så kan det godt være, jeg vejer tyve kilo for meget.«

Hvorfor er dine tidligere dates blevet kasseret?

»Jeg er også blevet kasseret, og det har gjort ondt, men det gør ikke så ondt mere - for nu har man vænnet sig til det. Jeg havde en date i lørdags, og for første sekund var jeg bare klar over, han ikke var noget for mig. Han kunne ikke formulere sætninger eller holde øjenkontakt. Det kan jeg bare ikke have med at gøre.«

Hvorfor er du så ivrig efter at finde en kæreste?

»Hvorfor må jeg ikke være ivrig? Hvorfor skal jeg være 30 år og ikke have fundet mit livs kærlighed? Hvorfor må jeg ikke komme med et desperat opslag i stedet for bare at sidde derhjemme og vente? Jeg har taget et aktivt valg om ikke at give op på kærligheden. Jeg føler også, jeg har brug for at komme ud med nogle følelser om det at være 30 og single.«

Tror du, det hjælper med Facebook-opslaget?

»Jeg har nogle dates linet op i løbet af ugen. Om de fører til noget, ved jeg ikke. Jeg er blevet bange for at håbe på det. Det er en ulempe, at jeg allerede tænker sådan inden en date.«

Er det blevet trivielt for dig at gå på dates?

»Jeg kan huske, da jeg skulle på den første date for mange år siden, var jeg ved at skide i bukserne og lige ved at vende om flere gange, og nu er det bare noget, jeg gør. Det er måske blevet en rutine, men jeg har ikke tænkt mig at stoppe. Jeg håber, der er en der slår mig ud af denne her rutine.«