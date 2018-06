I en alder af 62 år bliver Klaus Riskær til efteråret far for sjette gang. Mens den 54 årige Brigitte Nielsen netop er blevet mor til sit femte barn - en lille pige, der hedder Frida.

Både Klaus Riskær og Brigitte Nielsen er ældre end de fleste andre nybagte forældre. Men det betyder ikke, at de ikke bliver gode forældre, mener Klaus Riskær.

»Er det noget, man gør helhjertet, og kan man levere dét, et barn har brug for, så kan offentligheden ikke angribe det valg.«

Han medgiver, at han som mand formentlig får færre kommentarer end en kvinde, der bliver forælder i en moden alder.

»Det er klart, at man som kvinde har nogle biologiske grænser for, hvad man kan gøre, som ikke gælder på samme måde for mænd. Men hvis et barn får nærvær, kærlighed og omsorg har jeg svært ved at forestille mig, at det bliver svækket af, at moderens alder er i den høje ende.«

Far til seks

Den 13. Marts offentliggjorde Klaus Riskær Pedersen på facebook, at han skulle være far - igen.

I opslaget skrev han bl.a.:

»Jeg nærmer mig jo hastigt det tidspunkt, hvor jeg må konfrontere spørgsmålet, om jeg kan være bekendt at lave små babyer. Selvom Picasso og Charlie Chaplin vist lavede børn til de var i slut 80erne, så synes jeg, at der bør være en teknisk mulighed for, at at de kan vokse op i omgang deres biologiske far.«

Alligevel mener han ikke, at man kan lægge forældrenes alder til grund for, om et barn har det godt eller dårligt.

»Det afgørende må være, om det virker sandsynligt, at man kan passe på barnet. Man skal lade folk træffe de beslutninger, de mener, er rigtige for dem selv.«