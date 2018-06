Det er hverken lastbiler, busser eller taxier, der opfører sig farligst i trafikken.

Det er cyklisterne, mener 44 procent af danskerne ifølge en ny undersøgelse, som Kantar Gallup har lavet for forsikringsselskabet Gjensidige blandt 1.841 danskere. Og det er tankevækkende, at det er netop de to tohjulede, der har det værste ry i trafikken, lyder det fra selskabets skadedirektør Henrik Sagild.

»Selv ser jeg hver dag cyklister, der på den ene eller anden måde bryder loven ved at køre over for rødt, sender SMS eller lignende. I nogle tilfælde er det naturligvis mindre farligt end andre, men generelt må jeg sige, at det overrasker mig, at man tager chancen, når man så let kan komme alvorligt til skade,« siger han og understreger, at det ikke gælder alle cyklister.

Det er nemlig cyklisterne og fodgængerne, der oftest kommer til skade i trafikken. Bilisterne får en andenplads i undersøgelsen. Mens 25 procent synes, at de opfører sig farligst, peger 13 procent på lastbilerne.