Tivolis balletchef Peter Bo Bendixen er i sorg efter, at Pantomimeteaterets dramaturg og instruktør, Henrik Lyding, pludselig er gået bort i en alder af blot 62 år.

»Jeg var i chok, da jeg hørte det. Ja, faktisk er det ikke rigtig gået op for mig endnu. Da jeg sad og skrev om hans død til Tivolis intranet, skulle jeg til at spørge ham om hjælp til at sætte et komma. Det er så uvirkeligt, at mennesker, som man omgås til daglig forsvinder fra det ene øjeblik til det andet,« siger Peter Bo Bendixen til B.T.

Det var derfor en dybt berørt Peter Bo Bendixen som mandag morgen samlede alle medarbejderne på Pantomimeteateret og overbragte dem den sørgelige nyhed.

Desværre fik Henrik efterfølgende en hjerneblødning og blev konstateret hjernedød. Derfor besluttede de pårørende mandag aften, at respiratoren skulle slukkes Tivolis balletchef Peter Bo Bendixen

»Det er virkelig forfærdeligt. Henrik var Pantomimeteaterets sjæl og hjerte. Alle, der arbejdede sammen med Henrik, mærkede hans store passion for og kærlighed til Pantomimeteateret. Han efterlader sig et stort hul og vil virkelig blive savnet,« siger balletchefen.

Så sent som i lørdags så han Henrik Lyding for sidste gang.

»Henrik var på arbejde lørdag eftermiddag, hvor han var i fuldt vigør. Om aftenen fik han det dårligt og blev kørt på hospitalet. Søndag fik han hjertestop, men blev genoplivet. Desværre fik Henrik efterfølgende en hjerneblødning og blev konstateret hjernedød. Derfor besluttede de pårørende mandag aften, at respiratoren skulle slukkes,« siger Peter Bo Bendixen og fortsætter:

Henrik Lyding (nr. to fra højre) ses her sammen med blandt andre dronning Margrethe til pressemødet på balletten 'Nøddeknækkeren' torsdag den 15. november 2012 i Tivoli. Dronning Margrethe skabte kostumerne og scenografien til forestillingen, som Henrik Lyding skrev teksten til. Foto: Keld Navntoft Vis mere Henrik Lyding (nr. to fra højre) ses her sammen med blandt andre dronning Margrethe til pressemødet på balletten 'Nøddeknækkeren' torsdag den 15. november 2012 i Tivoli. Dronning Margrethe skabte kostumerne og scenografien til forestillingen, som Henrik Lyding skrev teksten til. Foto: Keld Navntoft

»Henriks bror Carsten Lyding og flere af hans gode venner og kolleger var ved hans side, da han åndede ud,« siger Peter Bo Bendixen.

Udover arbejdet på Pantomimeteateret var Henrik Lyding helt frem til sin død teateranmelder for Jyllands-Posten, studievært i 'Teatermagasinet' på DK4 og medlem af juryen, der uddeler Danmarks fineste teaterpris 'Årets Reumert'.