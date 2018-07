Hunde må ikke efterlades i varme biler. Alligevel får Dyrenes Beskyttelse i øjeblikket en lang række henvendelser om netop dette.

Særligt hundeejere i hovedstadsområdet lader ikke til at forstå, at deres hund i værste fald kan dø af at være for længe i en varm bil.

Det skriver TV 2 Lorry.

Fakta Så varm bliver bilen Temperaturen når hurtigt op på næsten 70 grader, viser måling FDM lavede den 1. juni i år. Kl. 08.00: Temperatur på 30 grader. Kl. 09.00: Temperatur på 49,2 grader. Kl. 10.00: 57,8 grader. Kl. 11.00: Bilen var så varm, at de digitale termometre gav op, mens et sprittermometer målte, at temperaturen fortsatte med at stige til lidt over 60 grader. Kl. 14.00: Varmeste måling, hvor der var 68 grader. Kilde: FDM

»Mange forsøger at gøre det rigtige ved at stille bilen i skyggen, men det hjælper ikke, for skyggen er også varm, så der bliver alligevel som en ovn derinde,« siger familiedyrschef i Dyrenes Beskyttelse, Jens Jokumsen, til lokalmediet og fortsætter:

»Selv om hunden kan virke trist over, at du forlader hjemmet, vil den til enhver tid hellere blive hjemme i et afkølet rum og med adgang til frisk vand end at sidde i en bagende bil.«

Hunde har sværere ved at komme af med varmen, end vi mennesker har, og i værste fald kan de dø af hedeslag. Så sent som onsdag måtte politiet bryde en bil op i Brabrand, Østjylland, fordi en 21-årig mand havde efterladt den i flere timer i den bagende bil.

Bilen, som hunden befandt sig i, stod ifølge politiet i bagende sol, og hunden havde hverken adgang til luft, mad eller vand.