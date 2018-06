En defekt elevator spærrer beboerne inde i Christiansgave Park i Hjørring.

Elevatoren har ikke budt på andet end problemer, mener beboerne. Når den endelig virker, skal passagerne holde knappen nede, mens de kører op eller ned. Og hvis beboerne ikke med det samme åbner døren, når elevatoren stopper, låser døren og kan først åbnes igen, når de har taget en tur mere op og ned.

Det skriver Nordjyske.

Det er et problem, for nogle af beboerne er gangbesværede, og andre frygter, at de ender med at blive spærret inde i deres ellers dejlige lejligheder, når de måske selv engang får problemer med bentøjet. Og det eneste alternativ til elevatoren er en stejl trappe, som udover den svære hældning også bliver glat om vinteren.

»Vi har jo købt lejlighederne i tiltro til, at vi også kan bo her, hvis vi bliver gangbesværede. Trappen er meget stejl og bliver glat om vinteren. Jeg er tvunget til at bruge elevatoren pga. mine dårlige knæ, men jeg er næsten den eneste, der bruger den,« siger beboer Birgitte Munk-Petersen til mediet.

Bygherre Lars Kjærgaard er ikke enig i kritikken. Han påpeger, at alt er lavet efter forskrifterne og byggeriet er godkendt. Dog anerkender han, at der har været nogle problemer med fugt i elektronikken, men at det er udbedret. Han mener, at det i stedet handler om, at beboerne ikke kan finde ud af at bruge elevatoren rigtigt.

Ejerforeningen vil gerne køre en sag mod bygherren, men det kan ikke lade sig gøre, fordi det ville blive for dyrt for beboerne.