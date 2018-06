En universitetslektor fra Odense fik et noget overraskende svar på sin danskprøve: Du har for få fejl.

'Vi skal hermed meddele dig, at du har fået 40 point ud af 40 mulige. Det kræver 32 point for at bestå. Det betyder, at du desværre ikke har bestået og ikke modtager bevis', fremgik det i et brev, som Kirstine Sinclair modtog tirsdag.

Hun arbejder til daglig som lektor ved Center for Mellemøststudier på Syddansk Universitet i Odense og delte straks brevet på Twitter. Afsenderen var Lærdansk i Odense, som er en del af Dansk Flygtningehjælp.

Velkommen til Lærdansk. Gid mit ønske om dansk statsborgerskab var for sjov, og vi kunne grine sammen af det her

'Gid mit ønske om dansk statsborgerskab var for sjov, og vi kunne grine sammen af det her,' skriver hun.

Spørgsmålet var, om man kunne have for mange rigtige til at blive dansk statsborger?

Nej, lyder svaret fra Annette Christoffersen, integrationsdirektør i Dansk Flygtningehjælp..

»Det er en dybt beklagelig og træls fejl. Det er første, sidste og eneste gang, det sker. Den er ikke længere,« siger hun til B.T.

Fejlen er sket i nogle skabeloner, som brevene laves ud fra. En sekretær opdagede det hurtigt og fik sendt en sms og et rigtigt brev til de berørte kursister.

»Ulykkelig beskriver ikke, hvordan hun har det med fejlen,« siger Annette Christoffersen, hvis medarbejdere nu også vil gå sproget i brevene efter.

Folketingsmedlem Andreas Steenberg (R) nåede at dele brevet på Twitter inden der opstod tvivl om ægtheden af det, hvorefter han slettede opslaget igen.

»Det er billede på den ansigtsløse sagsbehandling, at man får et brev som dette. Når man tænker på, hvor mange sagsbehandlere, der er inde over sådan noget som tvangsfjernelser eller ressourceforløb, er det utroligt, at man her bare får et standardiseret brev. Det er til at grine af, men det fortæller noget om systemet,« siger han.

B.T. har ikke haft held med at få en kommentar fra Kirstine Sinclair onsdag.