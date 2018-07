Den odenseanske festival Phono Festival lukker og slukker. Det oplyser festivalen på Facebook og på sin hjemmeside.

Med et billede med teksten 'The end of an era' ('afslutningen på en æra' på dansk) oplyser festivalen, at den lukker efter 12 år med elektronisk musik.

'Vi er kede af at meddele, at Phono lukker. Efter 12 år med vores favoritmusik, som spænder fra lykkelig atmosfære til rå, grådig techno, er det nu på tide at afslutte en æra, da vores tid skal bruges på nye projekter. Vi er enormt taknemmelige for alle de frivillige, som år efter år skabte den fantastiske atmosfære på festivalen,' lyder det blandt andet i en meddelelse på Facebook.

Phono Festival fortsætter med at takke publikum for deres opbakning - ikke mindst på dansegulvet. Også kunstnerne, som har optrådt på festivalen, får en tak.

Slutteligt takker Phono Festival partnere og ikke mindst Odense Kommune for samarbejdet.

'Hold ilden i live', lyder de afsluttende ord.

Den sidste udgave af Phono Festival løb dermed af stablen i 2017.