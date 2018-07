Den kontroversielle og hovedrige ejendomsadvokat Jan Leth Christensen har sat sin luksusvilla i den mest mondæne del af Vedbæk nord for København til salg.

‘Til-salg-skiltet’ er hamret i jorden, efter byggeriet af hans nye luksus-villa i Hellerup i første række til Øresund i juni kom i gang efter et langt og tumultarisk forløb.

Byggeriet af 'Villa Leth' gik i gang i juni i år. Byggeriet ventes færdigbygget om halvandet til to år. Foto: B.T./Thomas Ambrosius Vis mere Byggeriet af 'Villa Leth' gik i gang i juni i år. Byggeriet ventes færdigbygget om halvandet til to år. Foto: B.T./Thomas Ambrosius

Kendte naboer som tidligere udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen har med breve stilet direkte til Gentoftes borgmester gjort alt, hvad de kunne, for at stoppet byggeriet af ‘Villa Leth’, som er tegnet af stjernearkitekt Bjarke Ingels, BIG.

Sådan kommer 'Villa Leth' til at se ud. Foto: PR-foto Vis mere Sådan kommer 'Villa Leth' til at se ud. Foto: PR-foto

Samtidig har byggeriet tændt op under en regulær nabokrig. Blandt andet fordi Jan Leth Christensen gennem fem måneder i år havde opsat et ifølge kommunen ulovligt byggepladshegn, der forhindrede naboerne og alle andre i at færdes langs stranden, indtil fogedretten - efter Gentofte Kommune havde politianmeldt ham - tvang ham til at flytte hegnet.

Det var dette byggepladshegn, der gennem fem måneder blokerede naboernes og alle andres ret til at færdes langs stranden. Hegnet på høfden (bølgebryderen) har Jan Leth Christensen efter en tur i fogedretten nu fjernet, så offentligheden igen kan færdes langs stranden. Foto: Kathrine Albrechtsen, Villabyerne Vis mere Det var dette byggepladshegn, der gennem fem måneder blokerede naboernes og alle andres ret til at færdes langs stranden. Hegnet på høfden (bølgebryderen) har Jan Leth Christensen efter en tur i fogedretten nu fjernet, så offentligheden igen kan færdes langs stranden. Foto: Kathrine Albrechtsen, Villabyerne

Jan Leth Christensen overtog i maj 2016 ejendommen i Hellerup for 27,5 millioner kroner. Det gamle hus på grunden har han revet ned, og der er nu ved at blive gravet ud til fundamentet til den nye villa, der ifølge BIG kommer til at koste omkring 40 millioner kroner at opføre. Jan Leth Christensens nye villa kommer altså til at koste ham omkring 67,5 millioner kroner.

Så dybt i lommen skal man ikke gribe for at rykke ind i hans villa på Fredheimvej 10 i Vedbæk. Her lyder prisskiltet på 17,9 mio. kroner. For den sum får køberen 319 kvadratmeter topmoderniseret beboelse fordelt på tre hvidpudsede længer i ét plan. Hertil kommer 79 kvadratmeter kælder med bad.

Liebhaver-ejendommen er ifølge mægleren, Lützau (se ejendomme her), placeret på en grund på 2.001 kvadratmeter i anden række til Øresund med såkaldt strandret. Det betyder, at man som kommende ejer af ejendommen - i modsætning til offentligheden - har ret til at tage ophold på og bade fra stranden.