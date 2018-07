18-årige Alexander Dahl har formentlig ødelagt sin hørelse ved høj musik. Nu advarer han andre unge til at passe på under sommerens festivaler

Solen skinner. Studenterhuen er i hus. Musikken spiller, så bassen kan mærkes helt nede i maven. Hvad mere kan man ønske sig, når man er 18 år og står på ladet af en studentervogn?

Den 29. juni i år fejrede 18-årige Alexander Dahl og hans skolekammerater, at tre års skolegang var slut. Fra kl. 13.00 til kl. 03.00 stod de på ladet af vognen kun afbrudt af de obligatoriske besøg hos stolte forældre.

I øjeblikket var det fedt, men når Alexander tænker tilbage var der måske alligevel noget, han burde have tænkt på noget før.

»Jeg havde svært ved at sove, da jeg kom hjem, fordi det peb i mine ører og gjorde ondt. Ligesom når man har været til en koncert. Forskellen var bare, at det ikke gik væk, da jeg vågnede,« siger den nyslåede student fra Hillerød i Nordsjælland.

Efter studenterkørslen tog han på Roskilde Festival. Men når han var til koncerter, blev den nye lyd i ørerne bare værre.

Lige så snart der er stille, bliver jeg konstant mindet om det. Det er en meget høj lyd, og en lidt skræmmende tanke, at det måske kommer til at vare for evigt Alexander Dahl, 18 år

800.000 danskere lider i dag af høreproblemer, hvoraf en stor del lider af tinnitus. Ved tinnitus hører man lyde i form af f. eks. hyletoner, susen, hvæsen, brummen eller en pulserende lyd. Det er formentlig det, som Alexander Dahl har pådraget sig ved at udsætte sine ører for høj musik, først i studentervognen og siden hen til Roskilde Festival.

»Lige så snart der er stille, bliver jeg konstant mindet om det. Det er en meget høj lyd, og en lidt skræmmende tanke, at det måske kommer til at vare for evigt,« siger han.

Fakta Har du høretab? 1. Du nikker indforstået til noget, du ikke hørte. 2.Du synes, at folk er begyndt at mumle, i stedet for at tale højt og tydeligt 3. Du må ofte bede andre om at gentage, hvad de har sagt. 4. Det kan være svært at høre fjernsynet eller tale i telefon. Kilde: Høreforeningen

Alexander Dahl fortryder, at han ikke havde ørepropper i ombord på studentervognen, der var forsynet med en kæmpehøjtaler. Da han først tog dem frem på festivalen, var det for sent.

»Jeg har aldrig før tænkt over, hvad tinnitus er, eller hvad det indebærer. Det er jo fedt i øjeblikket, når bassen kører for fuld smadder, men nu er jeg nødt til at sætte baggrundsstøj i form af lyd af bølgeskvulp på for at kunne sove,« siger den 18-årige mand.

Det er sæson for festivaler og dermed også høreskader. Husk at passe på ørerne, når du lytter til musikken. Foto: Sarah Christine Nørgaard

Ifølge professor Dorte Hammershøi ved Institut for Elektroniske Systemer, Aalborg Universitet, er det ikke usædvanligt at opnå høreskader efter oplevelser med høj musik.

»Vi ved, at man kan få høreskader, hvis man tilbagevende udsættes for gennemsnitlige lydniveauer over 80dB dagligt. En rockkoncert vil ofte overstige 100 dB og give et dagsgennemsnit langt over risikogrænsen,« siger hun.

Fakta Derfor skal du passe på dine ører: Lytter du til meget høj musik, eller til et højt brag fra fyrværkeri, bøjer hårene inde i øret sig. Nogle gange kan lyden blive så kraftig, at hårene knækker. Knækkede hår gror ikke ud igen, og du har fået en permanent høreskade. Hvis det piber og hyler i dit øre, har du været tæt på en høreskade. Holder hyletonen ikke op, har du måske fået tinnitus. En høreskade kan også komme snigende mange år efter, at du har hørt meget høj musik eller høje brag. Du er altså ikke sikker, selv om du ikke mærker noget straks. Kilde: Høreforeningen.

Om en måned skal Alexander Dahl en tur til lægen for at have undersøgt sin hørelse nærmere. Formenligt er der ikke meget at stille op, da man ikke kan genoprette hørelsen, når først den er skadet. Men han vil måske kunne få nogle strategier til at håndtere lyden i sine ører.

»Jeg skal nok vænne mig til, at lyden kommer til at være der, men jeg håber jeg kan få noget hjælp til, hvordan jeg kan abstrahere fra den,« siger han.

Fakta Sådan passer du på dine ører: 1) Hold dig langt væk fra støjkilden – f.eks. er det en god ide ikke at stå lige foran højttalerne. Placer dig i stedet i god afstand til dem. 2) Bær høreværn eller ørepropper, så du beskytter din hørelse mod støjskader. Sæt ørepropperne godt på plads og lad dem sidde i ørerne under hele koncerten, da selv kort tids påvirkning af meget høje lyde kan give tinnitus og høreskader. I dag kan du få specialdesignede ørepropper, som ikke ødelægger musikoplevelsen. Du kan f.eks. købe nogle via hjemmesiden www.in-ears.dk/orepropper-til-musik-og-koncerter. 3) Hvil ørerne mellem koncerter. Ørepropper tager toppen af lydtrykket, men øret har stadig brug for hvile efter kraftig lydpåvirkning. Find derfor et roligt sted efter hver koncert, hvis du er på festival.

Ørepropper er ellers ikke særlig populært blandt unge, men det håber audiologpæd og produktspecialist ved høreapparatproducenten Oticon, Mikkel Fruerlund Kamp, at det bliver.

Derfor er virksomheden også til stede ved dette års Skanderborg Festival for at sælge specialudviklede ørepropper til koncerter, der er udviklet i samarbejde med SafeEars, som kan dæmpe lyden uden at ødelægge musikoplevelsen.

»Jeg tror, det er en fordom, at folk tror, lyden bliver dårlig. Men vi håber, at ørepropper med tiden er noget, folk vil opfatte som noget normalt at have i, når de er til koncert,« siger han.

Fakta Så mange har problemer med hørelsen: Mindst 800.000 danskere har problemer med hørelsen. Ca. 300.000 har et høreapparat og har brug for teleslynger og andre hjælpemidler. Ca. 50.000 har et svært høretab - og har bl.a. problemer med deres hørehandicap i forhold til at holde fast på et job. 10-20 procent af befolkningen har tinnitus i en eller anden grad. Ca. 1-3 procent har en tinnitus, der er så voldsom, at de er stærkt generede af det. Tinnitus er ikke i sig selv en sygdom, men et symptom på, at hjernens måde at bearbejde lyd på har ændret sig. Man kan få tinnitus ved støjskader, men også ved genetisk høretab, som man ikke kan forebygge.

I denne uge skal Alexander Dahl igen på festival til ’Musik i Lejet’ i Tisvilde. Men denne gang har han forsynet sig med en den samme slags specialdesignede, lyddæmpende ørepropper som dem fra Oticon.

»Jeg tager mine forholdsregler. Jeg kommer ikke til at stå tæt på scenen, og jeg skal have mine ørepropper i under koncerterne,« siger han.

Alexander Dahl skal formentlig læse IT, når han er færdig med sit sabbatår og har været ude at rejse. Det burde ikke være en uddannelse, der går ud over hans ører. I mellem tiden opfordrer han sine jævnaldrende til at tænke sig godt om, når de tager på festival denne sommer og i fremtiden, så de ikke ender i samme situation:

»Jeg tror ikke andre unge forstår, hvad der kan ske. Men nu ved jeg selv, hvor vigtigt det er, at passe på sin hørelse,« siger han.