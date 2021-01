Rapport fra Aarhus Universitet viser, at danskerne er blevet mere motiverede til at følge coronaråd.

Danskernes motivation for at følge rådene fra sundhedsmyndighederne og forebygge coronasmitte er steget de seneste uger.

Det viser den seneste Hope-rapport fra Aarhus Universitet, hvor danskernes holdning og adfærd under epidemien undersøges.

Stigningen skyldes, at flere oplever at få klar information om begrundelsen for rådene og har tillid til strategien bag.

Michael Bang Petersen, der er professor i statskundskab og står bag rapporten, fortæller, at udviklingen adskiller sig fra tidligere under epidemien.

- Tidligere har vi set, at når smittetallene falder, så slapper vi mere af, siger han. Det er dog ikke tilfældet nu.

- Det tyder på, at myndighederne er lykkedes med deres kommunikation omkring B117.

- Altså at der er bekymring omkring, hvad der vil ske i februar, som holder gejsten oppe i januar, lyder det fra Michael Bang Petersen.

B117 er en coronamutation, som i øjeblikket spredes i samfundet.

Den ser ikke ud til at gøre de smittede mere syge. Den er dog mere smitsom og ventes i midten af februar af være den dominerende i Danmark.

Derfor er restriktionerne blevet strammet. Blandt andet er det nu kun tilladt at forsamles op til fem personer.

Det skal være med til at sænke spredningshastigheden, så sundhedsvæsenet kan følge med.

Umiddelbart ser det ellers ud til, at epidemien er aftagende. Tirsdag lød det fra Statens Serum Institut, at kontakttallet er faldet til 0,6.

Det betyder, at ti smittede personer i gennemsnit vil nå at smitte seks andre. Epidemien er dermed aftagende.

For B117 vurderes det aktuelle kontakttal at være på 0,82 Det betyder, at virusvarianten er faldende i samfundet.

Generelt er smittetallene dog faldet den seneste tid. Tirsdag var det daglige antal nye smittede på 724 danskere. Det er det laveste siden oktober.

Det har tidligere givet mindre motivation til at følge rådene. Men altså ikke nu, fortæller Michael Bang Petersen.

- Jeg tror, det handler meget om, at vi står i en situation, hvor der er meget fokus på adfærd fra myndighedernes side.

- Vi får at vide, at det vi gør, nytter, og det sættes sig som en oplevelse af, at vi rent faktisk kan gøre en forskel, siger han.

