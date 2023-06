Du nyder udsigten til det azurblå hav fra liggestolen og vil bare lige tjekke vejrudsigten på mobilen. Pludselig opdager du fire nye beskeder i indbakken, og med ét er du tilbage på kontoret.

Sådan ser sommerferien ud for rigtig mange af os.

To ud af tre danskere tjekker og svarer på mail, sms'er og opkald fra arbejdet, mens de holder sommerferie.

Vi er 'på', mens vi er i Tivoli med ungerne, i sommerhus med den pukkelryggede eller nyder en latte på en fortovscafé.

Selv på en strand på en græsk ø kan chefen få fat i dig. (Arkivfoto) Foto: Vibeke Toft/Ritzau Scanpix Vis mere Selv på en strand på en græsk ø kan chefen få fat i dig. (Arkivfoto) Foto: Vibeke Toft/Ritzau Scanpix

En ny befolkningsundersøgelse, som Analyse Danmark har lavet for Ingeniørforeningen, IDA, viser, at 65 procent af de erhvervsaktive danskere i større eller mindre grad er tilgængelige for deres arbejdsplads i ferien.

For mere end hver femte er det endda en forventning eller et krav fra chefen, at de står til rådighed, mens de holder fri.

Det er et stort problem, mener arbejdslivskonsulent i IDA, Eva Jakobsen, som vil have os til at tage vores sommerferie alvorligt og holde fri.

»Det er ikke formålet med din sommerferie, at du skal være 'på' og besvare arbejdsrelaterede mail og opkald. Formålet med din ferie er, at du får ro og fred til at restituere din hjerne og laver noget andet, end du laver til hverdag,« siger hun og tilføjer, at hjernen risikerer at blive overbelastet, hvis vi ikke giver den en pause.

Gode råd: Sådan holder du fri fra arbejdet i sommerferien Sæt selv grænser for, hvornår og hvordan du er til rådighed i ferien

Lav klare aftaler med din chef om forventningerne til, hvor meget du skal være tilgængelig, mens du har fri

Sæt autosvar på din mail og undgå at skrive, at folk kan sende en sms, hvis det haster. Så er det nemlig alle andre end dig, der bestemmer, hvad der haster

Sidder du med en specialviden og derfor er den eneste, der kan løse en bestemt opgave, så aftal med chefen, at han eller hun kan ringe

»På samme måde, som vi kan nedslide kroppen, hvis vi arbejder med tunge løft til hverdag, så kan vi overbelaste hjernen, hvis vi ikke lader hjernen restituere,« siger hun.

Det digitale arbejde med flydende grænser mellem arbejdstid og fritid stiller store krav til den enkelte, og det gør det ekstra vigtigt med et pusterum, understreger hun:

»Når vi sjatarbejder på den måde og er standby i sommerferien, så hjælper vi ikke os selv. Tværtimod. Det er faktisk det værste, du kan gøre, for så er du ikke rigtigt til stede nogen steder, og det kan skabe frustrationer både blandt familie og venner, du skulle holde ferie med, og de kolleger, der passer biksen i dit fravær,« siger Eva Jakobsen.

IDA opfordrer deres medlemmer og alle andre med flydende arbejdstid til at sætte grænser for, hvornår og hvordan vi stiller os til rådighed, hvornår vi arbejder, og hvornår vi holder fri.

Målet er, mener Eva Jacobsen, at vi har glemt et par kodeord til pc'en, når du møder på arbejde igen efter ferien.

»Så tyder det på, at du har givet din hjerne en pause og har slappet ordentligt af i din sommerferie.«