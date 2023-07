De fleste, der har været på charterferie, kender det.

Når man kommer ned til poolen, ligger der allerede håndklæder på nærmest alle liggestole, der dermed ikke kan benyttes.

Aaaaaaargh.

Og ja, det udbredte fænomen med reservering af liggestole udgør det klart største irritationsmoment for danske turister på charterferie.

Er du enig? Er folk, der reserverer liggestole med håndklæder, megairriterende?

Det viser en undersøgelse, som Kantar Public har lavet for Gouda Rejseforsikring og forsikringsselskabet Gjensidige.

Her fremgår det, at en tredjedel af de adspurgte – 33 procent – har kombinationen af liggestole, håndklæder og nævenyttige medturister på førstepladsen.

»Det er tydeligt for mig, at noget af det, der irriterer chartergæsterne mest, er, når folk ikke tager hensyn til de mange andre gæster, der er på ferie,« som chef for forretningsudvikling i Gouda Rejseforsikring, Louise Hertzum Andersen, udtrykker det.

På de følgende pladser kommer larmende børn og dem, der går på restaurant med bar overkrop.

En pool og en liggestol er en populær kombination. Foto: Fethi Belaid/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere En pool og en liggestol er en populær kombination. Foto: Fethi Belaid/AFP/Ritzau Scanpix

Det nævnes af henholdsvis 15 og 10 procent.

»Særligt i højsæsonen, hvor der er et stort tryk på de mest populære destinationer, er det altså vigtigt, at man er god til at vise hensyn,« siger Louise Hertzum Andersen fra Gouda Rejseforsikring.

»Samtidig ser vi også flere steder, at der bliver indført regler mod eksempelvis spærring af solstole eller dresscode i restauranter. Så problemerne er nogle, som mange hoteller og restauranter er opmærksomme på.«

Her kan du se, hvad der irriterer danskere mest på charterferien (1.009 repræsentativt udvalgte danskere over 18 år er blevet spurgt):

33 procent: Folk, der reserverer solstole med håndklæder ved poolen.

15 procent: Folk, der ikke er opmærksomme på deres børns opførsel

10 procent: Folk, der ikke har tøj på overkroppen på restauranter

8 procent: Folk, der har dårlig hygiejne på restauranter

6 procent: Folk, der er støjende i fællesområder

4 procent: Folk, der spiller høj musik i fællesområder

4 procent: Folk, der ryger på fællesområder

2 procent Folk, der er synligt berusede i dagtimerne

12 procent siger dog også, at de ikke bliver irriteret over andre chartergæster.