Et brandvarmt diskussionsemne.

Snakken om boliger er igen blevet aktuel i Aalborg, efter at TV 2 tirsdag erfarer, at regeringen vil gøre det muligt at bygge 22.000 flere almene boliger fordelt ud på landets fire største byer.

På en gåtur rundt i Aalborg vil du uden tvivl kunne finde tomme lejligheder. Så spørgsmålet er, om der overhovedet er behov for at bygge mere i Nordjyllands hovedstad?

»Ja,« lyder svaret på det spørgsmål, hvis man spørger direktøren for Hasseris Boligselskab, Jørgen Henriksen.

Han mener, man bliver nødt til skelne mellem lejligheder ejet af henholdsvis private selskaber og boligforeninger, når man vurderer, om det giver mening at bygge nyt i Aalborg:

»Boligmæssigt er der boliger nok. Men der er behov for flere almene boliger,« siger direktøren og uddyber:

»Lejen på det private udlejningsmareked er på vej mod Aarhus-niveau. Men der er en meget lille del af vores boliger, der står tomme. Og vi har stadig ventelister.«

Direkte adspurgt om det konkrete behov, svarer Jørgen Henriksen, at der godt kunne være plads til mellem 250 og 500 familieboliger fordelt 'ud over de områder, hvor det giver mening'.

Direktøren peger på Skalborg, Hasseris og Gug som bydele, hvor der fortsat eksisterer et behov for almene boliger i Aalborg.

»I Skalborg er arealet omkring Dyrskuepladsen meget interessant for os, mens vi i Hasseris kigger på eksempelvis Sorthøj og Bygaden. I Gug er centrale lokationer højt på vores ønskeliste,« fortæller han.

Jørgen Henriksen vurderer, at nye lejligheder på cirka 95 kvadratmeter i de nævnte områder vil kunne bygges, så lejerne ender med at måtte slippe 7.000–7.500 kroner om måneden i husleje.

Ifølge TV 2 vil Mette Frederiksen i sin åbningstale tirsdag fortælle mere om regeringens kommende boligudspil – og planerne for de nye almene boliger.