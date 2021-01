»Forældre skal holde deres børn hjemme fra dagsinstitutioner, hvis det er muligt.«

Sådan står der i de nye retningslinjer, regeringen tirsdag sendte ud, og det har skabt usikkerhed og dårlig samvittighed hos mange forældre, som arbejder hjemme, skriver Berlingske.

For kan man tillade sig at sende børnene i vuggestue og børnehave, når man arbejder hjemmefra?

»Mange forældre er i tvivl om, hvor meget de skal ofre. De står med et dilemma om, hvorvidt de skal svigte samfundet og sende børn i institution, eller om de skal svigte deres arbejdsgiver og holde børnene hjemme,« siger Signe Nielsen, der er formand for forældrenes landsorganisation FOLA til Berlingske.

Er det i orden, at forældre, som arbejder hjemmefra, sender deres børn i dagsinstitution?

Hun mener ikke, regeringen har været klare nok i sine udmeldinger på området og savner, at forældrene får klar besked.

Og det er der nu.

Berlingske har interviewet undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S), og hun understreger, at opfordringen om at holde sine små børn hjemme ikke gælder de forældre, der skal passe et arbejde under nedlukningen.

Heller ikke selv om forældrene passer deres arbejde hjemmefra.

»Jeg ser det ikke som foreneligt at passe små børn og samtidig at skulle passe et arbejde,« siger Pernille Rosenkrantz-Theil til Berlingske.

En undersøgelse foretaget af Djøf i april viste da også, at andelen af forældre til små børn der følte sig stressede steg markant under coronanedlukningen i foråret.