Coronavirus. Influenza. Halsbetændelse.

Det er sæson for diverse luftvejsinfektionerne, og der er sygdomme nok, man kan blive udsat for.

Men selvom du ikke har corona, så har Sundhedsstyrelsen ét eneste budskab til dig:

»Man skal blive hjemme, hvis man er syg – uanset om man tror, at det er covid-19, influenza eller en anden luftvejsinfektion.«

Det siger konstitueret enhedschef Line Raahauge Hvass fra Sundhedsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Takket være høj vaccinetilslutning, høj immunitet i befolkningen og at omikron ikke længere giver så alvorlig sygdom er antallet af personer indlagt med covid-19 stabilt.

Sundhedsstyrelsen forventer kun en mindre stigning i den kommende tid.

Derfor skal du kun testes for corona, hvis du har symptomer, og hvis du er i risikogruppe og kan have gavn af tidlig behandling mod covid-19.

Selvom corona ikke længere kræver test og isolation, skal du alligevel blive hjemme - uanset hvad du fejler. (Arkivfoto)

Fremover er der heller ingen særlige anbefalinger for isolation efter positiv covid-19 test.

»Vi kan nu tage endnu nogle skridt mod mere normale tilstande i forhold til at håndtere covid-19 i både samfund og sundhedsvæsen. Der er ikke længere behov for meget specifikke retningslinjer for covid-19 i forhold til andre sygdomme, for eksempel at personer med en positiv test for covid-19 isolerer sig i mindst fire dage,« siger Line Raahauge og tilføjer:

»Det er til gengæld vigtigt, at vi husker hinanden på at forebygge smitte med alle former for luftvejsinfektioner, for også influenza kan give alvorlig sygdom hos ældre og kronisk syge og belaste sundhedsvæsenet.«

Du kan læse mere om de nye meldinger fra Sundhedsstyrelsen her.