Nok se, men ikke røre.

Det er i korte træk beskeden fra Bornholms politi.

Forhistorien er, at flere borgere lørdag har kontaktet politiet, efter at have spottet en spættet sæl på stranden nær Rønne.

Det skriver Bornholms Politi på X.

»Flere har ringet omkring en sælunge, der er set på kysten ved Nørrekås,« lyder det i opslaget.

Men selvom den ser virkelig kær og også flink ud, så skal man ikke nærme sig.

Politiet har nemlig været i kontakt med Dyrenes Beskyttelse, og deres råd er ikke til at tage fejl af:

»Vejledningen er, at man skal holde sig væk. Der er tale om et vildt dyr,« skriver politiet.