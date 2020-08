Thule har kaldt sin klapvogn Thule Sleek tilbage.

Det drejer sig helt præcis om modelnumre fra Nr. 11000001 til 11000019 produceret mellem maj 2018 og september 2019.

Det skriver Sikkerhedsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Vognen trækkes tilbage, fordi der er risiko for, at styret kan løsne sig fra stellet, når der trækkes kraftigt op og ud i det. For eksempel op ad en trappe.

Der skulle dog ikke være risiko forbundet ved almindelig kørsel.

Thule trækker denne klapvogn tilbage. Foto: Thule.com

Modelnummer findes på produktetiketten, der sidder på indersiden af klapvognsrammens nedre del, tæt på opbevaringskurven.

På etikettens 2. linje står modelnummeret 11000001-11000019, efterfulgt af datomærkning vist ved år/måned f.eks. år 20/måned 3.

Hvis der sidder et 'QC 2020'-klistermærke på rammen, er klapvognen allerede kontrolleret og sikker at anvende.

Vognen er solgt i diverse fysiske butikker og webshops.

Sikkerhedsstyrelsen oplyser, at der ikke var været rapporteret om uheld med de 163 vogne, der er solgt i Danmark.

I Danmark er de berørte produkter solgt af følgende distributører:

B2C End consumer DK, BabySam A/S, Thule Denmark, Ønskebørn A/S, Pixizoo og T. Hansen Gruppen A/S.

Hvis du har en af de omtalte modeller, kan du få byttet stellet uden beregning.

Du kan læse mere om klapvognen, og hvordan du skal forholde dig på Thules hjemmeside.