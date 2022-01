En kop kaffe kan være særdeles tiltrængt, når man slæber sig rundt på de 115.000 kvadratmeter i storcentret Field's i København.

Men man kan næsten få lyst til at spytte kaffen ud, når man læser kontrolrapporten fra Fødevarestyrelsens seneste kontrolbesøg hos Espresso House i centret.

Her konstaterede Fødevarestyrelsen adskillige problemer med rengøringen, hvilket resulterede i en sur smiley og bøde på 10.000 kroner til Espresso House.

Forinden var den ellers så populære kaffebar gentagne gange blevet advaret om at stramme op på hygiejnen.

Men fødevaremyndighederne havde tilsyneladende talt for døve ører.

»I opvaskeafdelingen er der synligt snavset under inventar med sorte belægninger langs gulv. Kant indvendig i opvaskemaskine er synlig snavset,« skriver Fødevarestyrelsen i sin kontrolrapport.

»I køleskab nær opvaskeafdeling er gitter synlig snavset med hvide pletter af skimmellignende vækst. Under øvrig inventar er der synlig snavset med gamle madrester og støv,« står der yderligere i kontrolrapporten fra besøget, der fandt sted 6. januar og stod på i 25 minutter.

Espresso House i Field's har nu fået anmærkninger for overtrædelser af fødevarelovgivningen på minimum tre ud af de seneste fire kontrolbesøg.

Fakta om Espresso House Espresso House er en svensk kaffekæde, som blev grundlagt tilbage i 1996.

Kæden ejet af selskabet JAB Holding Company, som i 2018 opkøbte den hedengangne danske kaffekæde Baresso.

Espresso House har i dag 440 kaffebarer fordelt i de fire lande Danmark, Sverige, Norge, Finland.

Kilde: Espresso House

Ved to tidligere kontrolbesøg i henholdsvis november og december fik kaffebaren indskærpelser for mangelfuld rengøring.

Når Fødevarestyrelsen giver en virksomhed en indskærpelse, svarer det til et vink med en vognstang til virksomheden om at stramme op på de pågældende kritikpunkter.

Hvorfor Espresso House i Field's gentagne gange har ignoreret fødevaremyndighedernes løftede pegefinger, har B.T. forsøgt at få svar på.

Espresso House, der er Danmarks største kaffekæde, har sendt B.T. en skriftlig udtalelse fra Sabrina Jæger, der er landechef i Espresso House Danmark.

Hun gør opmærksom på, at kædens øvrige kaffebarer ikke har nogen sure smileys.

»Men i dette tilfælde i vores ene kaffebar i Field’s har vi ikke levet op til vores standarder, og det beklager vi mange gange. De påtalte afvigelser i rapporten er blevet rettet i tæt og god dialog med Fødevarestyrelsen,« siger Sabrina Jæger til B.T.

Hun tilkendegiver samtidig, at »rengøring er fundamentalt for at håndtere fødevarer«. Et udsagn, som nok de færreste mennesker vil bestride, medmindre de selvfølgelig blæser på fødevaresikkerheden.

»Det ansvar tager vi som virksomhed meget alvorligt. Vi har klare rutiner og procedurer for rengøring i vores kaffebarer på daglig, ugentlig og månedlig basis, og det er vores ansvar som arbejdsgiver at give vores kolleger den rette træning inden for dette område,« lyder det fra Sabrine Jæger.

Fra nytår trådte en ny ændring i kraft, som betyder, at antallet af smileyer, man kan få efter et kontrolbesøg, er skåret ned fra fire til tre. Nu er det kun muligt at få en smiley med glad mund, lige mund eller sur mund.

Som forbruger ved man, at en fødevarevirksomhed har fået en indskærpelse, når der figurerer en smiley med lige mund i virksomhedens kontrolrapport.

Desuden uddeles der ikke længere elitesmileyer til dem, der har fået fire glade ansigter i træk.