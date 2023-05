Friturestegt kylling, varme fritter og sort skidt.

Der er lidt af hvert på menuen hos KFC i Tilst, som for nylig har modtaget en sur smiley.

Det skriver Århus Stiftstidende ud fra Fødevarestyrelsens kontrolrapport af restauranten fra 1. maj i år.

For det første har det ikke været muligt for de ansatte at vaske deres hænder, mens de har været på arbejde – der manglede nemlig både håndsæbe og papir til at foretage en hygiejnisk håndvask.

Heller ikke rengøringen trak op i rapporten, hvor der både var fedtede belægninger ned af væggen, på døren og på håndtaget ind til opvaskerummet.

Udover fedtede belægninger, kunne Fødevarestyrelsen også konstatere, at der lå sort skidt flere steder i restauranten.

Ejeren af KFC i Tilst har som kommentar til rapporten udtalt, at de ikke har haft tid til at fylde op til håndhygiejnen – og, at de nu ville få styr på de beskidte områder.

Resultatet for de klamme fund blev en sur smiley, en bøde på 10.000 kroner – og en politianmeldelse, fordi det ikke var første gang, restauranten ikke har levet op til fødevarekontrollens krav.