Tre spisesteder på Bakken nord for København har fået bøder og sure smileys.

Det drejer sig om 'Pandekagehuset', 'Cæsars Palads' og den kendte burgerbar 'Oscars Bøf Bar og Fish & Chips'.



Fødevarestyrelsen var på kontrolbesøg 20. august på forlystelsesparkens spisesteder. Her konstaterede de, at rengøringen var så dårlig, at der var risiko for, at gæsterne kunne blive syge. Det skriver TV 2 Lorry.

Ved kontrolbesøget på Pandekagehuset gav Fødevarestyrelen en bøde på 5.000 kroner, fordi spisestedet ikke havde fulgt op på en såkaldt indskærpelse fra et tidligere kontrolbesøg.

Blandt andet var der tale om en beskidt isterningsmaskine samt en pålægsmaskine med indtørrede madrester.

Desuden var gulvet flere steder beskidt, og udsugningen fremstod fedtet og støvet, stod der i kontrolrapporten.

På Cæsars Palads, som sælger italiensk mad, udløste rengøringen også dumpekarakter og dermed en bøde på 10.000 kroner.

Den største bøde tilfaldt Oscars Bøf Bar og Fish & Chips, der også tidligere på sommeren fik en bøde og en sur smiley for dårlig rengøring. Ejeren skal derfor nu betale en bøde på 15.000 kroner.

I kontrolrapporten kunne man læse, at beholderen til plastikservice indvendig var beskidt af krummer og med hår. Lamper i ovnrum var beklædt med brun snavs, og inde i lampeskærm lå døde insekter. Derudover fremstod lampeudtag i bøfområde også med brun fedt.

Alle tre spisesteder er drevet af selvstændige erhvervsdrivende, der ikke har ønsket at kommentere Fødevarestyrelsens fund.

Bakkens direktør, Nils-Erik Winther, er langt fra tilfreds med fundene:

»Det er beklageligt, og vi er kede af, at rammerne ikke har været i top. Alle vores teltholdere skal selvfølgelig efterleve alle myndighedskrav, og det kommer vi til at følge op på med det samme,« skriver han til TV 2 Lorry.

Der findes i alt 46 spisesteder på Bakken, hvoraf 26 er restauranter, og 20 er enten caféer eller fastfoodsteder.