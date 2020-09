Daggammelt snavs og brugte servietter på gulvet, nullermænd i hobetal, tomme spritbeholdere og manglende papir til at aftørre maskinerne med.

Fitness World får drøje hug af stribevis af medlemmer, der har henvendt sig til B.T. med beretninger om uhumske forhold i flere af Fitness Worlds træningscentre.

Adskillige medlemmer er rystede over hygiejnestandarden i en coronatid, hvor myndighederne dikterer ekstra grundig rengøring og afspritning af kontaktflader.

49-årige Ruth Whittle Nielsen fra Frederiksberg har taget konsekvensen og opsagt sit abonnement hos Fitness World efter sine oplevelser i Fitness World på Vesterbro.

Hårelastik med hårtot og brugt serviet i omklædningsrummet i Fitness World på Vesterbro. Billledet til venstre er taget 25. august klokken 16.32. Billedet til højre er taget 26. august klokken 16.38. Vis mere Hårelastik med hårtot og brugt serviet i omklædningsrummet i Fitness World på Vesterbro. Billledet til venstre er taget 25. august klokken 16.32. Billedet til højre er taget 26. august klokken 16.38.

»Centret var meget beskidt. Jeg var nede at træne i slutningen af august, og i omklædningsrummet lå der servietter og hårtotter på gulvet. Da jeg kom ned for at træne dagen efter, lå hårtotterne og servietterne nøjagtig det samme sted på gulvet. Det siger jo en del om rengøringsstandarden,« siger hun.

Ved du noget? Så hører vi gerne fra dig. Tip os her på 1929@bt.dk

Hun ledte også forgæves efter sprit i træningslokalet, og da hun midt på eftermiddagen henvendte sig i receptionen for få personalet til at løse problemet, var der intet personale, fortæller hun.

22-årige Christina Lundsbjerg har haft lignende oplevelser i flere Fitness World-centre i København. Værst har det været i centret på Christianshavn, fortæller hun.

»Jeg var dernede i sidste uge. Det flød med nullermænd på gulvet i både omklædningsrummet og i træningslokalet. Det var værst i omklædningen. Jeg havde hvide træningsstrømper på, og de var helt sorte, inden jeg havde fået mine træningssko på,« siger hun.

»Det var virkelig klamt. Døde insekter lå der også på gulvet. Det er skræmmende, at der ikke bliver gjort mere rent,og at der ofte mangler sprit i spritdispenserne.«

Susan Kirsborg Hansen fra København er alt andet end tilfreds med rengøringen i Fitness World i Forum på Frederiksberg.

»Rengøringen i Fitness World i Forum er under alt kritik. Der er ulækkert, og det er efter coronaåbningen,« skriver hun til B.T. og fortsætter:

»Jeg kom til træning mandag for 14 dage siden. Der lå en vatpind og en pakke sukker på gulvet i omklædningen. De lå der også tirsdag og onsdag og blev først fjernet, da jeg gjorde opmærksom på det.«

Billedet er taget i Fitness World i Forum på Frederiskberg. Foto: Privat foto Vis mere Billedet er taget i Fitness World i Forum på Frederiskberg. Foto: Privat foto

Og sådan fortsætter beretningerne til B.T. om uhumske forhold fra Fitness World-medlemmer i en lind strøm. Fra Roskilde over Odense til Nykøbing Falster, Hellerup og Lyngby.

»Det er så ulækkert, og vi er mange, som har forsøgt at råbe dem op uden held,« skriver Jakob Sjøberg fra Odense eksempelvis til B.T.

B.T. har bedt om få et interview med Fitness Worlds pressechef, Charlotte Nordland, om sagen.

Fitness Worlds pr-bureau, Primetime, oplyser, at Fitness World ikke har mulighed for at stille op til interview, og har i stedet sendt denne udtalelse fra Charlotte Nordland:

»Vi er kede af, hvis der er medlemmer, der har haft en uheldig oplevelse. Især fordi vi har investeret rigtig meget i at forbedre rengøring, hygiejne og standarderne til den nye virkelighed, med god afstand, sprit, afmærkning og hensyn til hinanden blandt vores 450.000 medlemmer.«

»Jeg vil opfordre medlemmer til, hvis de oplever noget, der ikke lever op til standarden, eller har spørgsmål, at de kontakter vores medlemsservice eller personalet i centret. Alle skal føle, det er trygt og sikkert at træne i Fitness World.«

Hun hæfter sig ved, at Fitness World daglig har cirka 60.000 besøgende på tværs af deres 180 centre.

»I sidste uge modtog og håndterede vi cirka 50 henvendelser fra medlemmer om ønsker og spørgsmål til hygiejne, afstandsmarkeringer og brug af sprit med videre. Det er altså heldigvis langt, langt de fleste, der ikke oplever problemer, og vi oplever ligeledes, at medlemmerne generelt er gode til at følge retningslinjerne og vise hensyn til hinanden,« siger Charlotte Nordland.