Dårlig hygiejne, dårlig rengøring og dårlig ledelse - det er sådan, klagerne lyder fra en gruppe borgere, der mener, tilstandene i Sæby Svømmebad er komplet utilstrækkelige.

Klagerne over svømmebadet er hobet op i løbet af de sidste to år, og herunder hører alt fra dårlig rengøring og hygiejne til ledelsens opførsel og stedets økonomi. Det skriver TV 2 Nord.

En af dem, der har klaget over tilstandene, er Duncan Gillies MacLaurin fra Sæby.

»Når man henvender sig til bestyrelsen, fordi man kan se, at der er noget galt, bliver man mødt med hån, spot og latterliggørelse, og jeg har fået besked på, at yderligere spørgsmål fra mig ikke vil blive besvaret,« fortæller Duncan Gillies MacLaurin til TV 2 Nord.

Han har nu klaget til kommunen, men her afviser formanden for kultur- og fritidsudvalget, Anders Broholm (V), kritikken.

»Vi kontrollerer de regnskaber, som Sæby Svømmebad sender ind til os, og de virksomhedsplaner, den skal følge som en selvejende institution. Vi er ikke en del af driften i svømmebadet - sådan er opdelingen, og derfor er der ikke noget i denne sag, vi kan kritisere,« siger han til TV 2 Nord.

Bestyrelsesformanden hos Sæby Svømmebad Tommy Thomsen fortæller, at de mange klager er blevet en belastning. Men han kan ikke se grundlaget for dem, og fortæller også, at kommunen ikke har påtalt noget over for svømmehallen.

»Jeg har det da ikke så godt med klagerne, og selvfølgelig giver det ridser i lakken, når sådan nogle angreb kommer. Men jeg må også sige, at det er første gang i de 12 år, jeg har været formand, at vi har haft sådan en sag,« siger Tommy Thomsen.

Han fortæller, at de har inviteret de tre, der har klaget til et møde for at få en dialog om tingene, men at de ikke har ønsket at stille op.