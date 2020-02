En opsigtsvækkende sag om udleje af privat sommerhus har ramt Guldborgsund Kommune, hvor borgmesteren beskyldes for at overtræde reglerne.

Således har en sommerhusejer i Marienlyst Ferieby klaget til Erhvervsstyrelsen over borgmesteren.

Det skriver folketidende.dk.

Klageren er nabo til sommerhuset, der ejes af Guldborgsunds borgmester John Brædder fra partiet Guldborgsundlisten og hans hustru.

Klagen går på, at borgmesteren og hans hustru har lejet sommerhuset ud uafbrudt siden overtagelsen midt i maj 2017, og at dette er i strid med loven.

John Brædder (G) afviser at have overtrådt reglerne, selvom han erkender, at han og hustruen ikke selv bruger sommerhuset.

Det gør deres i alt seks børn til gengæld ofte, hvilket han ikke mener, der er noget fordækt ved.

Han mener til gengæld, at klageren går bevidst efter ham som person.

»Hvis man af nidkærhed og protest over, at noget går én imod, vil genere mig på denne måde, synes jeg, at det er groft og meget lavt at synke,« siger han til mediet.

I klagen refereres der også til et byggeri, som Guldborgsundlisten, John Brædders parti, og Venstre har sikret i Marienlyst Ferieby, hvor der skal opføres 10 pool- og aktivitetshuse.

Her stilles der spørgsmålstegn ved, om det omtalte byggeri kan opføres i henhold til loven, når borgmesteren ikke kender til reglerne for sommerhusene jævnfør klagen om den omtalte udleje.

Erhvervsstyrelsen har endnu ikke håndteret klagen.