Den danske virksomhed Lego har valgt at anerkende sine medarbejderes indsats i 2020 med en økonomisk tilkendegivelse.

Således bliver samtlige medarbejdere 10.000 kroner rigere i løbet af december.

Over for B.T. bekræfter Lego, at medarbejderme får et beløb oven på et svært 2020.

»Alle medarbejdere i Lego-oncernen får udbetalt et engangsbeløb, et såkaldt 'well-being payment', i december.«

Lego har hovedsæde i Billund. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Lego har hovedsæde i Billund. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Det sker i anerkendelse af en ekstraordinær indsats i et meget usædvanligt år,« oplyser Benjamin Hjorth, pressechef i Lego, til B.T.

Derudover slår han fast, at det drejer sig alle medarbejdere på verdensplan.

Og på verdensplan har koncernen altså rundt regnet 17.000 ansatte.

»Alle medarbejdere – uanset hvor de bor og arbejder – vil modtage det samme beløb, da alle har haft et udfordrende år.«

Lego har afdelinger over hele kloden – i Kina, Mexico, USA, Japan og selvfølgelig Danmark. Foto: Alessandro RAMPAZZO Vis mere Lego har afdelinger over hele kloden – i Kina, Mexico, USA, Japan og selvfølgelig Danmark. Foto: Alessandro RAMPAZZO

Lego kunne tidligere i 2020 melde om et særdeles prominent regnskabsår for 2019.

Omsætningen voksede til 38,5 milliarder kroner, og overskuddet lød på samlet 8,3 milliarder kroner – i øvrigt en fremgang på tre procent i forhold til året forinden.

Tidligere på måneden fortalte Lego-arvingen Anders Kirk Johansen til Børsen, at han og koncernen havde investeret et større tocifret millionbeløb i en virksomhed, der specialiserer sig i bæredygtighed.

»Klimadagsordenen bliver helt central i de kommende år. I den forbindelse vil eksempelvis genanvendelse af kontormøbler blive et tema på den bæredygtige dagsorden,« fortalte 43-årig Anders Kirk Johansen til mediet.