Det var beskeder med upassende indhold til flere kvindelige medarbejdere, som onsdag førte til fyringen af en direktør i kommunernes forening, KL.

Fyringen af direktør Arne Eggert kom prompte, efter tillidsmændene i KL afleverede anonymiserede udskrifter af beskederne til KL's øverste chef, administrerende direktør Kristian Wendelboe.

Det skriver netmediet NB Økonomi.

Kristian Wendelboe vil ikke gå i detaljer med beskedernes indhold, men bekræfter over for mediet, at der er tale om, at flere kvindelige medarbejdere har fået de upassende beskeder. Ledelsen blev bekendt med sagen i sidste uge.

»Vi har haft et fantastisk godt samarbejde med tillidsmandssystemet. Det har betydet, at tillidsfolkene har kunnet undersøge sagen, uden at jeg behøver at kende nogen navne. Så jeg har ingen navne internt i KL, og det er jeg rigtig rigtig glad for. Alt har været anonymiseret, da det blev præsenteret for mig,« siger han.

Han fortæller samtidig, at han har set udskrifter af de pågældende beskeder, og at tillidsmændene ville fremlægge navnene på de berørte, hvis det blev nødvendigt.

Beskederne er primært belastende, fordi de kommer fra en chef til menige medarbejdere. Var det mellem to ligestillede medarbejdere, havde det næppe givet anledning til sanktioner.

KL har ingen særlige regler for chefers omgang med medarbejdere, men henholder sig til kodekset 'God adfærd i det offentlige', som blandt andet slår fast, at medarbejderne skal udvise 'en passende adfærd'.

KL oplyste onsdag til B.T., at organisationen ikke agter at anmelde Arne Eggert til politiet.

Der gik kun ganske kort tid fra Kristian Wendelboe modtog udskrifterne af beskederne til han valgte at afskedige Arne Eggert, der har været ansat i KL siden 2016.

I KL havde han ansvaret for børn/dagtilbud, folkeskole, uddannelse, digitalisering og velfærdsteknologi.

Det har ikke været muligt for NB Økonomi at få en kommentar fra Arne Eggert, ligesom B.T. heller ikke har haft held med at få kontakt til ham.