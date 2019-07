Lønstrups varetegn skal flyttes snart, hvis ikke det skal styrte i havet. Derfor vil murermester Kjeld Pedersen sætte fyret på rulleskøjter.

»Jeg kan ligeså godt sige det, som det er. Jeg har aldrig prøvet at flytte et fyr før, men jeg ved, at jeg har fået de bedste folk til at hjælpe mig,« siger den lokale murermester til TV 2 Nord.

Det er kommunen, der har bedt Kjeld Pedersen om at rykke fyret, og arbejdet går i gang i midten af august.

Selve flytningen af fyret sker i uge 43 og kommer kun til at tage 10 timer. Det vil ske ved, at bygningen får rulleskøjter på og via et skinnesystem flyttes 80 meter.

Rubjerg Knude Fyr Foto: Henning Bagger Vis mere Rubjerg Knude Fyr Foto: Henning Bagger

Dog kræver arbejdet en del forberedelse.

Det er blandt andet nødvendigt at styrke fyrets fundament med jernbjælker.

Kjeld Pedersen er fortrøstningsfuld og mener, at fyret nok skal overleve turen. Han er mere bekymret for, om undergrunden kan bære det.

Klitterne ved Rubjerg forsvinder år efter år, når Vesterhavet graver sig ind i dem.

Hvis ikke Rubjergs vartegn, som har 250.000 gæster hvert år, skal styrte i havet på samme måde, som det skete med Mårup Kirke, så skal der ske noget nu.

Kjeld Pedersen er stolt over, at det er ham, der har fået opgaven.

Fyret betyder meget for ham, og han fortæller til TV 2 Nord, at han altid har sørget for, at han har kunnet se fyret fra sit hjem.

Han har endda bygget et tårn derhjemme, som han kunne gå op i hver morgen, hvorfra han kunne se fyret.