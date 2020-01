Et øget antal af infektioner hos patienter på hospital kan muligvis føres tilbage til kirurgs hudsygdom.

Odense Universitetshospital har flyttet en kirurg til andet arbejde, da der er mistanke om, at kirurgens hudsygdom kan have medført infektioner hos patienter, der har været indlagt til en hofteoperation.

Det oplyser hospitalet ifølge Fyens Stiftstidende.

Hospitalet har gennemgået en række journaler for patienter, der har fået nyt hofteled. Her har man fundet et øget antal infektioner, der har ført til genindlæggelser og nye operationer.

Fem patienter lever ikke længere. Ifølge Odense Universitetshospital kan den infektion, de fik på hospitalet, have haft en betydning.

De fleste af de 44 patienter, som har fået en infektion, har siden fået en ny hofte, oplyser hospitalet i en pressemeddelelse.

Tilfældene er fundet ved, at hospitalet har gennemgået 778 journaler, hvor kirurgen har været direkte involveret.

Det øgede antal af infektioner kan muligvis føres tilbage til operationer foretaget af den pågældende kirurg, som har en kronisk hudlidelse.

- Det er altafgørende for Odense Universitetshospital, at der ikke er tvivl om patientsikkerheden.

- Derfor har Odense Universitetshospital handlet med det samme, da man opdagede en mulig sammenhæng, hedder det i pressemeddelelsen.

Kirurgen er stoppet med at udføre hofteoperationer eller andre indgreb. Vedkommende varetager nu andet arbejde, hvor der ikke er infektionsrisiko, oplyser hospitalet.

Det er imidlertid ikke helt sikkert, at det er kirurgen, der er skyld i infektionerne.

- Vi kan ikke endegyldigt sige, at lægens hudlidelse er skyld i infektionerne. Men der er en risiko, og den risiko kan vi ikke sidde overhørig. Derfor har vi taget beslutningen om at flytte kirurgen til andre opgaver.

- Kirurgen er en af vores dygtigste og mest erfarne kirurger. Det betyder, at han har opereret de mest syge patienter med de mest komplicerede indgreb, som også i forvejen har den højeste infektionsrisiko, siger ledende overlæge på afdelingen Lonnie Froberg i pressemeddelelsen.

De undersøgte operationer er foretaget i perioden januar 2016 til juli 2019.

Infektionerne har vist sig på forskellige tidspunkter i forløbene. Operationerne er foretaget i både Odense og Svendborg.

Odense Universitetshospital vurderer, om der er grund til at ændre procedurer ovenpå hændelsen.

De 44 patienter, der har haft en infektion, som kan have haft betydning for deres sygdomsforløb, er blevet kontaktet af deres læge. De har desuden fået vejledning i, hvordan de kan klage og søge erstatning.

/ritzau/