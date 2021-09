Tomme operationsstuer, frie pladser på sengeafsnittet og kirurger, der afspadserer. Det er hverdagen i øjeblikket på Ortopædkirurgisk Afdeling på Aarhus Universitetshospital.

Men det skyldes ikke, at der ikke er patienter, der har brug for at blive opereret. Tværtimod.

Kalenderen er fuldt booket lang tid i forvejen, men på grund af mangel på sygeplejersker kan kirurgerne ikke gennemføre de planlagte operationer.

Det betyder, at patienterne får aflyst tider, og at kirurgerne må lade skalpellen ligge. Og det er ifølge den ledende overlæge på afdelingen, Sten Larsen, utilfredsstillende for både patienter og kirurger.

»Det er særdeles problematisk, at vi ikke kan gøre det, vi er sat i verden for: at operere patienter. Det er enormt ærgerligt, at nogen, der er så dygtige, ikke kan få lov til at udfolde det,« siger han.

Efter sygeplejerskernes ti uger lange strejke har sygeplejerskerne op til fire ugers sommerferie til gode. Og den skal afvikles inden nytår.

Derfor mangler der sygeplejersker på operationsstuen, sengeafsnittet og ambulatoriet – og derfor må kirurgerne aflyse og udskyde planlagte operationer. Særligt Ortopædkirurgisk Afdeling er hårdt ramt.

Situationen er efterhånden så ekstrem, at Sten Larsen i al sin tid som læge aldrig har oplevet noget lignende.

»Vi laver væsentligt mindre, end vi plejer. Nok omkring halvdelen af de operationer, vi plejer at lave på det her tidspunkt. Selvom vi gerne vil operere, må kirurgerne fortælle en del patienter, at de ikke kan blive opereret alligevel lige nu. Det er selvfølgelig frustrerende,« forklarer han.

Sten Larsen understreger, at de på afdelingen fortsat opererer de patienter, der ikke kan vente – eksempelvis patienter, der har førligheds- og livstruende problemer.

Men de patienter, der faktisk kan vente, får lov at vente, selvom kirurgerne har frie hænder. I stedet bruger kirurgerne tid på at forske, afspadsere og ombooke operationer. En stor del af tiden går også på at ringe til patienter og fortælle dem, at deres operation er blevet aflyst.

»Vi har mange utilfredse patienter, og det er forståeligt. Vi ville meget hellere bruge vores tid på at operere i stedet for at udskyde. Der er ikke nogen kirurger, der synes, det er fedt at skulle snakke med utilfredse patienter,« siger Sten Larsen, der selv ville synes, det var problematisk, hvis han var patient.

Sten Larsen påpeger, at tiden, kirurgerne bruger på at snakke med patienter, kunne bruges på en bedre måde. Men det er ude af deres hænder i øjeblikket, indtil sygeplejerskerne har afviklet ferie.

På sygehuset forventer man, at resten af 2021 kommer til at gå med ferieafviklingen. Men Sten Larsen forklarer, at man til januar vil stå med en stor ophobning af patienter, der mangler at blive opereret, hvorfor det kommer til at fortsætte.

»De udskudte operationer kommer til at fortsætte hele 2022 også og i værste fald endnu længere. Det er selvfølgelig ikke tilfredsstillende.«

Det er ikke første gang, at lægerne bliver forstyrret i deres arbejde. Først var det covid-19, så kom sygeplejerskestrejken, den tidlige influenzasæson og nu dette.

»Vi er vant til at kunne håndtere tingene, men det her er ekstremt. Det udfordrer os, og det har været en meget lang periode nu,« siger Sten Larsen og fortsætter.

»Men vi står i en situation nu, der skal håndteres, ikke mindst fordi der lovmæssigt skal afvikles ferie. Det kan vi ikke lave om på, men vi synes ikke, det er sjovt.«

Lægerne har i øjeblikket mulighed for at bruge en del af deres arbejdstid på forskning. Det er normalt noget, der ville foregå i fritiden, når ikke de opererer.