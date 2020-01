Mandag kom det frem, at en kirurg på OUH er blevet flyttet til andre opgaver, fordi hans hudsygdom kan have medført infektioner hos 44 patienter.

Da B.T. spurgte Lonnie Froberg, ledende overlæge på Ortopædkirurgisk Afdeling O, hvilken hudsygdom kirurgen lider af, lød svaret, at det kunne hun ikke svare på, fordi reglerne dikterer, at det må hun ikke spørge om.

Sidenhen er kirurgen dog ifølge Fyens Stiftstidende blevet undersøgt, og man har valgt at offentliggøre resultaterne.

»Kirurgen er her efterfølgende blevet undersøgt, og det har vist sig, at han har en allergi overfor klorhexidin, som vi bruger til desinficering af hænder,« siger Lonnie Froberg til mediet.

Den pågældende kirurg har - ligesom sine kolleger - brugt klorhexidin inden operationer, da han ikke var bevidst om sin allergi. Lonnie Froberg oplyser dog, at alle sikkerhedsforanstaltninger er blevet overholdt - blandt andet ved at kirurgen under operationerne har haft to operationshandsker ovenpå hinanden.

Efter det er kommet frem, at de 44 infektioner muligvis kan føres tilbage til, at operationerne er foretaget af kirurgen med kronisk hudlidelse, er vedkommende blevet flyttet til andre opgaver.

Tidligere på dagen fortalte Lonnie Froberg, at kirurgen er meget berørt af situationen, da der naturligvis ikke er nogen læger, der ønsker at påføre deres patienter sygdom.

Odense Universitetshospital har siden foråret 2019 som noget nyt arbejdet med daglig kontrol og opfølgning af genindlæggelser, og det er i denne forbindelse, at man er blevet opmærksomme på sagen.

De 44 berørte patienter er fundet i en gennemgang af 778 journaler, hvor den pågældende kirurg har været direkte involveret i perioden fra januar 2016 til juli 2019.

»44 patienter med en infektion er 44 for mange, og jeg skal være den første til at beklage over for de patienter, der har været udsat for dette. Vi er i en proces, hvor vi hele tiden arbejder på at forbedre patientsikkerheden og tager læring af alle de hændelser, der sker,« siger lægelig direktør Kim Brixen i en pressemeddelelse, som OUH udsendte mandag morgen.

Patienterne, der har haft en infektion, er blevet kontaktet af en læge og har også pr. brev fået vejledning i, hvordan de kan klage og søge erstatning.