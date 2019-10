»Hvis en langvarig hjemløs bliver 60 år, så er der grund til at tænde et stort lys og spise en ordentlig lagkage. For det bliver nok den sidste fødselsdag, han eller hun får«

Sådan lyder det fra formanden for Foreningen Hjemløsesagen Thomas Hye-Knudsen, da B.T. møder ham til Hjemløsedagen på Rådhuspladsen i København torsdag eftermiddag.

Det vides ikke præcis, hvor mange hjemløse der dør om året, men man ved, at de lever kortere end den gængse befolkning.

Hjemløse dør i gennemsnit 13-14 år før den almene dansker.

I videoen øverst i artiklen kan du møde den tidligere hjemløse Kirsten Kristensen, som mistede sin nære ven Søren.

»De hjemløse dør af en stor blanding af forskellige ting. Det ene er det stressende liv, hvor man ikke aner, hvor man hører til. De fleste slås med misbrug, og de fleste slås med store vanskeligheder i forhold til at finde ud af, hvilken hjælp de kan få,« Hye-Knudsen.

Som en del af Hjemløsedagen blev der afholdt en mindeandakt til ære for de hjemløse, der ikke er her mere.

En af dem, der har oplevet at miste en nær ven, er Kirsten Kristensen, som selv har været hjemløs i perioder af sit liv.

»Søren, han betød alt for mig. Han var min ven. Han var alt.«

Mange hjemløse var torsdag mødt op for at deltage i Hjemløsedagen på Rådhuspladsen.

Hjemløsedagen finder sted hvert år den 17. oktober i forbindelse med FN’s internationale dag for bekæmpelse af fattigdom. Udover mindeandakten var der også musik, taler, underholdning, og komikeren Sebastian Dorset var konferencier.

Der bliver registreret omkring 10.000 hjemløse i Danmark om året.