Der er ingen garanti for, at togrejsende kan komme på toilettet, når behovet opstår.

Men selv om den utryghed, det indebærer, ikke afholder 75-årige Kirsten Wirth fra at bruge den offentlige trafik, kender hun kun alt for godt den ydmygende oplevelse, der naturligt bliver et resultat af, at der mangler toiletter på stationerne.

»Det er manglende respekt for almindelige mennesker,« siger hun og fortæller om en episode, hvor hun ikke nåede på et toilet i tide.

For et par måneder siden kørte hun med S-tog, da hun pludselig skulle tisse.

Der findes ikke toiletter i de københavnske lokaltog, og da hun også måtte spejde forgæves efter et sted at lade vandet på Hellerup Station, hvor hun skulle af, blev situationen kritisk.

»Jeg kom hjem, men akkurat for sent. Da jeg gik op ad trapperne, kom jeg til at tisse i bukserne. Det er så fornedrende, at man skal udsættes for det,« siger hun.

Kirsten Wirth, der også er kredsformand i Danske Seniorer, fortsætter:

»Befolkningen opfordres til at tage offentlig transport, men man vil jo ikke udsætte sig selv for ikke at kunne komme på toilettet, hvis behovet er der.«

Problematikken er velkendt hos Passagerpulsen – Forbrugerrådet Tænk.

For toiletlukninger har længe stået på hos DSB.

I 2018 blev muligheden for at tisse under ordnede forhold skyllet ud i kloakken på 18 stationer.

Og da en ny undersøgelse fra Passagerpulsen også peger på en sammenhæng mellem stationernes faciliteter og oplevelsen af tryghed, bringer forbrugerorganisationen emnet på banen igen.

»Vi hører rigtig meget om mulighederne for at komme på toilettet. Det er vigtigt for mange mennesker, at man på en rejse kan komme på toilettet.«

»De sidste 10 år er omkring 40 procent af alle toiletter på DSB's stationer lukket,« siger Anja Philip, formand for Forbrugerrådet Tænk.

Ifølge Anja Philip medfører de manglende toiletter, at særligt ældre helt fravælger at køre med DSB.

»Det udelukker simpelt hen nogle mennesker fra at bruge offentlig transport, at de ikke kan komme på toilettet, og det kan jo ikke være rigtigt,« siger hun.

Underdirektør i DSB Aske Wieth-Knudsen står ved DSB's beslutning om at lukke toiletter.

»Vi har opgraderet vores toiletter til en bedre stand de steder, hvor der er mange rejsende. Vi har moderniseret og indført brugerbetaling på fem kroner, så de er rigtig pæne, og vi undgår en del hærværk.«

»Så er det rigtigt, at vi har lukket toilettet på flere af de mindre stationer, men vi henviser til, at vi har toiletter inde i fjern- og regionaltog. Det har været vores plan at fokusere på de store stationer og sige: 'Der skal det være i orden'.«

Underdirektøren er skeptisk over for, om toiletter har nogen videre betydning for DSB-kundernes tryghed.

»Vi har lige knap 300 stationer. Vi har toiletter på 10 procent af dem,« siger han:

»Vi tror ikke, at det er flere toiletter, der skal til for at skabe tryghed. Vi tror, det er de rigtige faciliteter, god belysning og andre ting.«