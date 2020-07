Familien havde glædet sig til at skulle samles, nu hvor landet var åbnet en smule op, og de kunne se deres slægtninge fra Norge.

Det fortæller 51-årige Kirsten Kasch, der havde booket et sommerhus i Egense i Nordjylland igennem DanCenter. Et hus, der skulle vise sig at være alt andet end en hyggelig og afslappende ramme om gruppens ferie.

For første indtryk, som mødte Kirsten Kasch, hendes to 15-årige sønner og deres familie var ikke ligefrem indbydende. Alligevel skulle det vise sig, at snavset i hjørnerne var deres mindste problem. For pludselig starter der en kæmpe larm.

»Det er sådan en form for motorlyd. Vi kan høre det helt ude i haven, hvor vi sidder i et overdækket i havehus. Jeg løber ind og undersøger, hvad der larmer, og finder ud af, at det kommer fra badeværelset,« fortæller Kirsten Kasch.

Især sengen i annekset var meget beskidt, og de gæster, der skulle have sovet der, endte med at overnatte i deres bil.

»Jeg prøver at tænde og slukke for vandet et par gange, og så stoppede det. Men det er kun midlertidigt. Det begynder nemlig igen.«

Den 51-årige sommerhusgæst, der til hverdag bor i Odense, fortæller, at hun også bliver vækket den første nat i sommerhuset. Kort før klokken fem lyder den samme larm.

Inden det har familien dog allerede haft fat i DanCenter om lørdagen, hvor de flyttede ind i huset. De opdagede nemlig, at sengen i annekset var meget beskidt med store pletter.

Sengene var i så ilde en stand, at de gæster, der skulle have sovet dér, valgte at overnatte i bilen i stedet. Og søndag morgen efter første nat opdagede de også dyreekskrementer i annekset.

»Vi ved det jo ikke med sikkerhed, men vi tror, det er rottelort,« siger Kirsten Kasch.

Familien, som er samlet fra Odense, Aarhus og Norge, valgte at tage konsekvensen mandag. De fik ikke nogen hjælp til hverken rengøring, dyreafføring eller larmende motorlyde, der holder dem oppe om natten. Hele familien vender næsen hjemad.

Her kan man se en form for stikkontakt, der er revet ud tæt på en dryppende vandinstallation

»Jeg synes, det er helt vildt, det vi har oplevet. Vi har jo fuldstændig fået ødelagt vores ferie.«

Hun fortæller, hvordan hendes norske familiemedlemmer på grund af nogle coronaregler har været nødt til ombooke færgebilletter. Penge, der er helt spildte nu.

B.T. bragte søndag historien om Line Schiermacher, der også netop er kommet hjem fra et møgbeskidt sommerhus, hun havde lejet hos DanCenter. Det affødte en række mails og henvendelser fra læsere, der havde oplevet det samme. Kirsten Kasch var en af dem.

Det er dog ikke fordi, at Kirsten Kasch ikke gav DanCenter muligheden for at udbedre skaden. Hun skrev til dem flere gange. Blandt andet sendte hun en mail af sted, hver gang den øredøvende motorlyd startede.

Andre utilfredse Dancenter-kunder Efter B.T. søndag skrev om et Dancenter-sommerhus, hvor lejere fandt et brugt kondom blandt en masse snavs, er der kommet en række reaktioner fra andre utilfredse kunder. Herunder er nogle af dem, som har kommenteret på Facebook med lignende oplevelser: Anne Freltofte Hagen: Vi lejede sidste år ved DanCenter et sommerhus i Fjellerup - fy for satan. Vi tog hjem derfra og fik ingen refusion eller noget som helst. Så ALDRIG mere DanCenter fra vores side Sara Lund: Vi har sjovt nok også lige været i et sommerhus lejet igennem Dancenter, som også var mega beskidt og ulækkert. Med gamle glasskår fra noget, der var gået i stykker, madkrummer på bordene, hår over alt på toilettet, blod på hovedpuden osv osv Lou Fatima: Havde samme problem med Dancenter Marielyst her for nyligt. Møgbeskidt hus vi fik. Klagede dog. Men det hjalp ikke. Vi burde havde fået de inkluderede rengøringspenge tilbage. Men ja. Aldrig leje gennem Dancenter igen. Det helt sikkert. Bent Bundgaard Lausen: Har også lejet sommerhus hos dem for sidste gang. Beskidte glas i opvaskemaskine, brødkrummer og efterladenskaber af æg på spisestuestole, masser af spindelvæv i to værelser, låg fra postkasse lå i indkørsel, badeværelse fyldt af sorte alger, halv fyldt affaldspose i skab under køkkenvask , cigaretskodder på terrasse og græsplænen ikke nyslået. Aldrig mere leje hos dem Morten Repsdorph Husfeldt: Præcis samme oplevelse her. Dancenter på Langeland havde ikke fået gjort rent, lovede at de ville komme ud lidt senere. Vi brugte halvdelen af søndag på rengøring, da de aldrig kom. Kommentarerne er hentet fra Facebook, og B.T. har derfor ikke fået indsigt i dokumentation, der kan bekræfte påstandene.

»Det gjorde jeg, så de kunne se, hvor ofte den gik i gang.«

Hun siger, at gruppen ikke havde forventet det fineste sommerhus, og de ville også have været i stand til at leve med et beskidt badeværelse og klistrede køkkenlåger. Det var bare det voldsomt beskidte anneks, tanken om rotter og larmen, som var svær at leve med.

Derfor tog de altså hjem igen.

Hun har skrevet en lang række mails til DanCenter, men har ikke fået noget svar tilbage. Hun er både skuffet over ejeren og udlejningsfirmaet, og selv om de påstod, at huset havde været udlejet syv gange forud for familiens ophold, så stod der i en logbog, at det sidst havde været gjort rent i april.

Kirsten Kasch var ikke særligt imponeret over den tilstand, som sommerhuset hun havde lejet hos Dancenter, var i.

Til gengæld fik en af de andre gæster i sommerhuset svar, da de kontaktede firmaet, lyder det fra Kasch.

Fra firmaets side lyder det i mail, at gæsterne har forventninger, som ingen ville kunne leve op til. Derudover gør man opmærksom på, at Kirsten Kasch har kontaktet dem uden for åbningstid i løbet af weekenden.

