Kirsten Didriksen drejer hurtigt sit styr og træder i pedalerne, da hun i onsdags på vej hjem fra arbejde opdager, hvem der kommer cyklende i den modgående retning.

Men 'Jernstangen' – som han bliver kaldt – har også set Kirsten, så han sætter farten op og kører mod hende.

To sekunder senere rammer han den 59-årige kvinde, så hun ryger ned på asfalten.

Kirsten rejser sig op og griber efter sin mobil, men manden i den sorte læderjakke står nu lige foran hende og hæver sin knytnæve.

Knytnæven trækker han tilbage og fører mod Kirsten. Han rammer hende på skulderen, så hun ryger et par skridt tilbage.

Hun får trykket på den røde optagerknap på sin mobiltelefon.

»Har du forstået det? Jeres lorteforening skylder 25.000, og det har du bare at betale. Har du fattet det?,« råber den kraftigt byggede mand på den video, som Kirsten når at optage, og som du kan se øverst i artiklen.

Kirsten Didriksen, der blev overfaldet i onsdags. Vis mere Kirsten Didriksen, der blev overfaldet i onsdags.

'Jernstangen' forlader stedet, og Kirsten står rystet tilbage.

I snart halvandet år har manden i læderjakken terroriseret den lille vestjyske landsby Bonnet. Mange af truslerne er gået ud over Kirsten og hendes mand Peter, og selv om han også én gang har jagtet Peter med en motorcykelhjelm som våben, så ville hun aldrig tro, at det ville ende med et overfald.

B.T. beskrev desuden i går, hvordan en anden borger i landsbyen Bonnet, Maria Kiesbye Damborg, der er nabo til den 50-årige mand, har oplevet alt fra talrige trusler til et forsøg på grov vold med kastede jernstænger, hvilket også har resulteret i kaldenavnet 'Jernstangen'.

Tidligere har 'Jernstangen' også to gange overfaldet sin genbo for halvandet år siden – én af gangene med en jernstang – men det sidste offer er altså Kirsten Didriksen.

Billede fra videoen, hvor den 50-årige mand har overfaldet Kirsten. Vis mere Billede fra videoen, hvor den 50-årige mand har overfaldet Kirsten.

Men hvorfor skulle det lige gå ud over Kirsten, da hun sidste onsdag drejede cyklende ud fra sit arbejde i Bonnet?

Svaret skal findes i hendes samlever.

Kirsten er nemlig kæreste og bor sammen med Peter Sønderby, og han er formand for Borgerforeningen, som 'Jernstangen' har set sig særdeles sur på.

Og den fejde handler blandt andet om en sankthans-fest for flere år siden, som Borgerforeningen afholdt.

Dengang var det nemlig normalt, at der kom to musikere og spillede festen op for et par flasker rødvin, men 'Jernstangen' ville gerne høre noget andet musik, så han foreslog, at han kunne tage sit musikanlæg med til festen, og så kunne de spille fra det.

Sådan endte det også, men flere måneder efter festen kom han pludselig med et overraskende krav.

»I skylder mig 4.000 kroner for, at vi brugte mit musikanlæg, men med renter og gebyrer er det nu løbet op i 25.000,« sagde han.

Borgerforeningen nægtede, og efterfølgende begyndte 'Jernstangen' at true og chikanere især Peter og konen Kirsten.

Én gang jagtede han Peter 30 meter gennem byen med sin motorcykelhjelm over hovedet, og et hav af gange har han stået ude foran ægteparrets hjem og skreget truslerne ud.

»Se og få hentet dine katte, eller også kommer jeg og klapper dig med et baseballbat,« råbte han eksempelvis til parret den 6. august 2018.

Peter og Kirsten blev i den forbindelse anbefalet at samle det hele i en mail og sende det til politiet, hvilket de også gjorde.

Men intet skete der.

Her er den mail, som Peter Sønderby sendte til politiet. Foto: Privatfoto Vis mere Her er den mail, som Peter Sønderby sendte til politiet. Foto: Privatfoto

Og onsdag gik det så ud over Kirsten, der siden har været enormt påvirket af overfaldet.

»Jeg kan ikke sove. Jeg græder. Jeg er bange for, hvad han så kan finde på,« siger hun.

Onsdagens overfald blev anmeldt til politiet, og de tog om aftenen 'Jernstangen' med på politistationen til afhøring, men to timer senere var han igen at finde på sin bopæl i Bonnet.

B.T. talte med både Peter og Kirsten over telefonen onsdag, og da B.T.s journalist fortæller, at en anden borger i byen kalder situationen for »et mareridt«, er der flere sekunders stilhed i den anden ende af røret.

»Ja, det er meget hårdt for dig,« siger Peter, før Kirsten med gråd i stemmen byder ind:

»Det føles som et mareridt. Det er kommet alt for tæt på, og jeg troede slet ikke, at det ville være så hårdt. Jeg er dybt rystet.«

Peter Sønderby, kone til Kirsten. Vis mere Peter Sønderby, kone til Kirsten.

I Bonnet bor der cirka 200 borgere, og mange af dem, der er berørte af 'Jernstangens' terrorisering, er gode til at advare hinanden, når han går rundt i byens gader.

Og her har der også været hjælp til Kirsten.

»Når jeg har cyklet hjem fra arbejde siden overfaldet, har folk vinket fra vinduerne eller gået en tur på gaden, så jeg kan føle mig tryg, selvom der kun er to minutter hjem,« fortæller hun.

Hvis du var en af dem, der så den netop afsluttede DR-serie 'Fred til lands', vil du sikkert have bemærket, at den nuværende situation i Bonnet minder meget om den fiktive serie, og det ved ægteparret Kirsten og Peter også.

»Vi har valgt ikke at se serien, fordi det er for ubehageligt. Vi har set få klip fra den, og det er jo desværre vores virkelighed,« siger Kirsten, der tilføjer:

»Hvordan kan han blive ved med at gå rundt? Det forstår jeg ikke. Han har overfaldet flere mennesker og truet mange flere. Det har rykket så meget på min retssikkerhed og retsbevidsthed.«

B.T. har kontaktet Midt- og Vestjyllands Politis politiinspektør, Ole Henriksen, der udtaler:

»Det her er en frygtelig sag for alle parter, som vi er opmærksomme på. Derfor vil vi også være mere synlige derude, og det var vi også i mandags.«

Nærmere ind på sagen vil han ikke komme.

B.T. har desuden forsøgt at få en kommentar fra den 50-årige mand, de øvrige beboere i Bonnet kalder 'Jernstangen'. Desværre uden resultat.