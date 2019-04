De seneste år har kirsebærtræerne på Bispebjerg Kirkegård hvert forår tiltrukket omkring 150.000 gæster.

Kirsebærtræerne på Bispebjerg Kirkegård i Københavns Nordvestkvarter står i begyndelsen af april allerede i fuld flor. Det er ifølge TV2 flere uger tidligere end sidste år.

Hvert forår valfarter mange tusinde københavnere og turister til kirkegården for at opleve synet af det lyserøde blomsterhav og for at forevige øjeblikket med billeder og selfies.

I år er ingen undtagelse. Københavns Kommune forventer, at omkring 150.000 gæster besøger kirkegården i løbet af de uger, hvor træerne blomstrer.

Træerne på hver side er groet ind mod hinanden, så der dannes en tunnel. Ifølge Københavns Kommune er det sket, fordi der ikke kører biler under træerne. Det har givet dem ro til at vokse naturligt. Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix Vis mere Træerne på hver side er groet ind mod hinanden, så der dannes en tunnel. Ifølge Københavns Kommune er det sket, fordi der ikke kører biler under træerne. Det har givet dem ro til at vokse naturligt. Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

/ritzau/