Det er populært at blive gift i kirken på datoer, som er lette at huske. Og det bliver ikke meget lettere end 20.02 2020.

Problemet er blot, at det er en helt almindelig torsdag. Men det er der heldigvis råd for - i hvert fald ét sted i landet.

Forventningen om, at parrene bogstaveligt talt vil stå i kø for at give hinanden det berømte ja' netop denne dag, får Hillerød provsti til at slå dørene op i 12 kirker torsdag den 20. februar. Det skriver sn.dk.

»Vores erfaring er, at hvis folk opdager en sjov dato, så synes de, det kunne være sjovt at blive gift på den dag. Nogle gange falder det på en lørdag, som det gjorde den 7.7.2007, hvor vi havde syv bryllupper i Frederiksborg Slotskirke,« siger Jørgen Christensen, provst i Hillerød provsti og sognepræst i Frederiksborg Slotskirke, til lokalmediet.

Han venter nu med spænding på, hvor mange der dukker op på datoen 20.02 2020.

Drømmer I om at blive gift på en helt særlig dato, er det ikke sikkert, chancen byder sig igen - i Hillerød provsti i hvert fald.

Jørgen Christensen fortæller til sn.dk, at en gentagelse af muligheden for kirkebryllupper på en almindelig torsdag - med en ualmindelig dato som er let at huske - afhænger af, hvor mange der gør brug af muligheden.

Skal man tro et stort forskningsstudie, bør du imidlertid tænke dig grundigt om, før du vælger en særlig dato til dit bryllup.

Forskere på universitetet i Melbourne har analyseret alle data for ægteskaber og skilsmisser i Holland fra 1999 til 2013 - over en million ægteskaber i alt.

Resultatet er, at skilsmisseraten blandt ægtepar gift på Valentinsdag er hele 45 procent højere end for dem, der blev gift på en helt almindelig dag, efter tre års ægteskab.

For brudepar, der valgte en dato med en særlig talkombination, er skilsmisseraten 30 procent højere. Efter fem års ægteskab er tallene henholdsvis 41 og 28 procent.

En af forskerne bag undersøgelsen, David Ribar, har en forklaring på, hvorfor det forholder sig sådan. Den kan du læse HER.

Går I og overvejer et kirkebryllup 20. februar, kræver det faktisk íkke den store forberedelse - i forhold til selve den kirkelige vielse, i hvert fald.

I skal blot rekvirere en prøvetilladelse fra borger.dk og kontakte den kirke, I vil giftes i.

Går det som forventet, skal I dog ikke regne med, at der bliver plads til mange gæster i kirken, da der nok vil være rift om pladserne.

De 12 kirker i Hillerød provsti har åbent fra klokken 15 til 18 torsdag den 20. februar.