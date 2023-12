Kirkeminister Morten Dahlin (V) startede sin ministergerning i sidste måned med at sige, at han vil bekæmpe »religiøs ekstremisme«.

Nu løfter han for første gang sløret for, hvordan han vil gøre det.

Han vil gøre det nemmere at fratage trossamfunds anerkendelse, hvis de ikke opfører sig ordentligt – noget der både vil betyde, at trossamfundene mister en række skattefordele og mulighed for at foretage vielser.

Det fortæller kirkeministeren i B.T.s politiske podcast, Slottet og Sumpen:

»Vi skal ikke give skattefordele og vielsesmyndighed til folk, der undergraver de værdier, vores samfund bygger på. Og helt ærligt, selvom jeg ikke har den færdige pakke i dag, så kan jeg sige, at vi ikke gør det godt nok. Vi skal gøre det bedre. Der kommer til at ske noget,« siger Morten Dahlin.

'Ikke Baptistkirken i Roskilde'

Han har øjnene rettet mod muslimske trossamfund:

»Det er en postgang for tidligt at sætte navn på de konkrete trossamfund, men for nu at sige det rent ud, så oplever jeg ikke, at det er Baptistkirken i Roskilde, der er udfordringer med. Det er visse muslimske miljøer,« siger Morten Dahlin.

»Vi har for eksempel set historier om kvinder, der bliver fastholdt i ægteskaber, selvom de på papiret officielt er blevet skilt, og hvor der bliver lavet nogle kvindeundertrykkende skilsmissekontrakter om, at de for eksempel ikke må gifte sig med en anden eller flytte for langt væk.«

Ministeren taler her om en tidligere meget omdiskuteret sag fra Odense i 2020.

Allerede i dag er det et krav, at anerkendte trossamfund ikke må gøre noget i strid med loven eller opfordre andre til at gøre det.

Men der er behov for at stramme op, tror Morten Dahlin, selvom han ikke har nogen konkrete eksempler på nuværende anerkendte trossamfund, der bør sanktioneres:

»Jeg har spurgt i mit ministerium, om vi nogensinde har frataget nogen trossamfund deres anerkendelse, fordi de ikke har levet op til dansk ægteskabslovgivning. Og svaret er, at det har vi ikke i nyere tid.«

»Så spørger jeg bare mig selv: Kan jeg se danskerne i øjnene og sige, at der ikke er nogen anerkendte trossamfund, der har gjort noget, der strider imod dansk ægteskabslovgivning og danske værdier om, hvad et ægteskabs ophør er? Det, tror jeg, der er,« siger han.

»Langt det meste religiøse liv i og uden for Folkekirken er sundt, men der er en andel, som ikke er sundt.«

Morten Dahlin knytter næven for at understrege, hvor vred han bliver, når han tænke tilbage på »drengepigen« i hans folkeskole, der en dag begyndte at gå med tørklæde og stoppede med at spille fodbold. Vis mere Morten Dahlin knytter næven for at understrege, hvor vred han bliver, når han tænke tilbage på »drengepigen« i hans folkeskole, der en dag begyndte at gå med tørklæde og stoppede med at spille fodbold.

'Hun var en drengepige'

Morten Dahlin er særligt påvirket af en oplevelse fra sin egen skoletid i Hundige:

»Det er meget personligt for mig.«

»Jeg er vokset op i Hundige på kanten af Vestegnen, hvor der er en del personer med anden etnisk baggrund en dansk.«

Han husker tilbage på en pige, han gik i skole med:

»Hun var en rigtig drengepige – hvis man må sige det – der spillede fodbold med drengene i frikvarteret og var med i alle de vilde lege, hvor man blev lidt beskidt på knæene. Pludselig – fra den ene dag til den anden – kom hun i skole med tørklæde på,« siger Dahlin og knipser med fingrene for at markere skiftet:

»Og så måtte hun ikke længere spille fodbold med drengene, fordi hendes far havde besluttet, at det ikke sømmer sig for en ordentlig muslimsk pige at gøre sådan noget. Jeg kan slet ikke have det.«

Morten Dahlin nævner ikke navnet på den tidligere skolekammerat, og B.T. har derfor ikke haft mulighed for at få bekræftet anekdoten. Men det står klart, at det er en historie, der har været med til at forme kirkeministeren:

»Jeg ved ikke, om man kan høre det på min stemme, men jeg bliver helt forarget, når jeg tænker tilbage på det, for det var så pisse uretfærdigt. Og der er ikke nogen, der skal komme og sige til mig, at det var et udtryk for hendes frie, personlige valg.«

Hør hele interviewet med Venstres kirkeminister, Morten Dahlin, i B.T.s politiske podcast, Slottet og Sumpen: