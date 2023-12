Sangeren Isam B. – kendt fra bandet Outlandish og den danske Højskolesangbog – er et eksempel på dårlig integration.

Det mener Venstres kirkeminister, Morten Dahlin.

»Jeg synes, det, han siger, er udtryk for dårlig integration,« siger ministeren i et interview i B.T.s politiske podcast, Slottet og Sumpen.

Ministeren henviser til, at Isam B. – hvis borgerlige navn er Isam Bachiri – har sagt, at selvom han fordømmer drab på civile, mener han ikke, at Hamas er en terrororganisation.

»Det er fuldstændig forfærdeligt,« siger Morten Dahlin med tanke på Hamas' angreb på Israel den 7. oktober.

»Hamas er en terrororganisation. Og jeg synes, at det, vi ser med Isam B., i virkeligheden er meget sigende for den debat om integration, vi har her i landet. For alle vil jo sige, at sådan en som ham er velintegreret.«

Mener du ikke, Isam B. er velintegreret?

»Helt ærligt. Man må gerne være kritisk over for Israel og Israels fremfærd i forhold til bosættelser og Vestbredden og det, der sker i Gaza lige nu. Det skal man have ret til. Og man skal også have ret til at have personlige følelser i det. Men helt ærligt, der er da nogle grundlæggende ting, vi er enige om her i Danmark. Og det er, at folk, der myrder civile mennesker i terrorangreb, er terrorister.«

»Og så må jeg i øvrigt sige, at jeg synes, han tuder,« siger Morten Dahlin og uddyber:

»Han var på forsiden af en af Danmarks største aviser, mens han sagde, at hans ytringsfrihed knægtes. Han har i den grad en stor mikrofon, og han bruger den så til at nedtone Hamas' terrorangreb.«

Isam B. har været meget aktiv i debatten om Israel/Palæstina-konflikten, og hans udtalelser kostede ham for nylig Dialogprisen fra Dialog Forum, har en talsperson fra Dialog Forum sagt til Politiken.

Isam B. svarer igen: 'Desperado'

Da B.T. taler med Isam B., kalder han Morten Dahlins udtalelser om ham for et »desperado-angreb« fra en »bette minister for landdistrikter« med henvisning til Dahlins andet ressortområde udover Kirkeministeriet.

Isam B. anerkender, at Hamas' angreb den 7. oktober var et terrorangreb. Men han afviser fortsat, at Hamas er en terrororganisation:

»Til spørgsmålet om, hvor vidt Hamas er en terrororganisation, må jeg henvise til FN, der ej heller anser Hamas som en terrororganisation,« skriver han.

»Hamas er ikke opstået ud af det blå, men avlet af Israels kvælende besættelse.«

Selve angrebet den 7. oktober, mener han dog ikke kan undskyldes:

»Hamas skulle aldrig have likvideret sagesløse israelere, ligesom måden, hvorpå likvideringen foregik, aldrig nogensinde kan retfærdiggøres – heller ikke med henvisning til den undertrykkelse, hvormed besættelsesmagten terroriserer det palæstinensiske folk,« skriver Isam B. i en SMS.

Burde ikke være i Højskolesangbogen

Morten Dahlin mener, at Danmark med debatten om den aktuelle krig i Gaza er på vej ind i »et nyt kapitel af den danske integrationshistorie«:

»Vi har i mange år abonneret på synspunktet om, at arbejde og uddannelse er den automatiske vej til integration. Det er det for mange, men bestemt ikke for alle,« siger han.

Og det er Isam B. et udtryk for?

»Ja, for det handler om, at du tager det danske værdisæt til dig. Og det er hans udtalelser et udtryk for, at han ikke har gjort.«

Og derfor er han ikke velintegreret?

»Ja.«

»Integration er ikke kun job og uddannelse. Integration er også at tage det danske værdisæt til sig. Og vi bliver nødt til at at blive mere stålsatte og sige, at integration ikke handler om, at dansk og mellemøstlig kultur skal bøje sig imod hinanden.«

Isam B. er udover sin karriere i bandet Outlandish også kendt for sangen Ramadan i København, som kom i Højskolesangbogen i 2020.

Det bryder kirkeminister Morten Dahlin sig ikke om:

»Det er ikke mig, der skal vælge, hvem der skal være med i Højskolesangbogen. Men hvis det var mig, der valgte det, så var han der ikke.«

