'Guds kraft kan fordrive skizofreni.'

Sådan indleder Slagelse Bykirke et opslag på deres Facebook-side.

Her inviterer de til et arrangement, der fandt sted søndag, hvor man kunne møde to mænd og høre dem fortælle om, 'hvordan Gud har genoprettet deres ånd, sjæl og legeme efter diagnosen skizofreni'.

Og opslaget, der har fået over 200 kommentarer, er faldet flere for brystet.

En af dem er 24-årige Sokha Srey Roth, der for fire år siden selv blev diagnosticeret med skizotypi, som er en lettere form for skizofreni.

Hun er ordstyrer i en Facebook-gruppe for folk med skizofreni og skizotypi, og det var her, hun så, at nogen havde linket til frikirkens opslag.

»Jeg bliver faktisk virkelig vred. De får det til at lyde, som om det bare er ‘easy peasy’ at komme af med sin lidelse.«

Sokha Srey Roth fortæller, at hun har kæmpet med sin skizotypi hele livet, men først fået den rette behandling, efter hun blev diagnosticeret for fire år siden.

»Jeg har haft et ret besværligt liv, fordi jeg har skizotypi og kæmpet så hårdt for at komme dertil, hvor jeg er i dag. Det er ikke let, og det får de det til at lyde som,« siger hun.

Hun understreger, hvor vigtigt det er, at man får den korrekte behandling:

»Hvis jeg ikke havde fået den rigtige behandling i psykiatrien, så havde jeg nok ikke været i live lige nu. Derfor mener jeg faktisk, at der er farligt, at de påstår det her.«

Og hun er langtfra den eneste, der er blevet både vred og berørt over at læse opslaget om, at Gud kan fordrive skizofreni.

Da 24-årige Saba Lykke læste det, anmeldte hun det hurtigt til Facebook.

»Folk må tro på, hvad de vil. Men når man bruger religion til på den måde at sprede misinformation til folk, der er sårbare og desperate efter hjælp, så kan de blive vildledt, og det kan være virkelig skadeligt,« siger Saba Lykke.

24-årige Saba Lykke lever selv med en psykiatrisk diagnose og mener, at Slagelse Bykirkes opslag er med til at opretholde en forestilling om, at psykisk sygdom ‘bare’ er noget, der kan helbredes Vis mere 24-årige Saba Lykke lever selv med en psykiatrisk diagnose og mener, at Slagelse Bykirkes opslag er med til at opretholde en forestilling om, at psykisk sygdom ‘bare’ er noget, der kan helbredes

Hun lever selv med diagnosen bipolar lidelse og kender følelsen af at være søgende efter hjælp.

»Jeg ved selv, hvordan det er at være desperat i forhold til at finde den rigtige behandling. Og hvis man tænker, at der findes et quick fix … Det gør der ikke,« siger Saba Lykke og fortsætter:

»Deres opslag er med til at opretholde en forestilling om, at psykisk sygdom 'bare' er noget, der kan helbredes – uddrives.«

Overlæge ved Psykiatrisk Center København og forperson for Dansk Psykiatrisk Selskab Merete Nordentoft mener, at kirkens opslag potentielt kan være skadeligt

»Hvis der er nogen, der tror på det, kan det måske afholde dem fra at søge professionel hjælp, som vi ved virker. Og både selvmordsadfærd og generel voldelig adfærd kan vise sig i nogle tilfælde, hvis man går med ubehandlede symptomer,« siger Merete Nordentoft.

Hun fortæller, at der ikke er belæg for at tro, at Guds kraft kan få skizofreni til at gå væk:

»Det er at underkende, hvor alvorlig en sygdom det er. Jeg kan godt forstå, hvis nogen føler sig stødt eller berørt af at få at vide, at de bare kan bede til Gud, og så går det over. Det har ikke noget på sig.«

Og det er formanden for SIND, Mia Kristina Hansen, enig i. Hun blev selv opmærksom på kirkens opslag, fordi en af SINDS medlemmer, der selv er syg, havde set det og ringet til hende lørdag aften.

»Sådan en påstand kan skabe et falsk håb for nogle mennesker. For der findes ikke et quick fix. Det er en alvorlig sygdom, som skal behandles som en alvorlig sygdom.«

B.T. har talt med leder af Slagelse Bykirke Bendt Hansen. Han mener, at folk har misforstået kirkens opslag.

Hvorfor skriver I, at ‘Guds kraft kan fordrive skizofreni’?



»Det er, fordi der kommer to gutter og fortæller deres historie, om hvordan de er kommet ud af det. Det er jo ikke min forestilling – det er deres historie.«

Har I tænkt over, at det potentielt kan være farligt, hvis folk tror på det og så ikke får den rette medicinske hjælp?

»Ja, men jeg har heller ikke sagt: ‘Læs de her fire linjer, og så bliver du fri for skizofreni.'«

Kan du forstå, at nogen føler, at I negligerer psykiske sygdomme ved at sige, at de ‘bare’ kan fordrives?

»Jeg har skrevet, at Gud kan gøre det. Jeg har ikke skrevet: ‘Kom forbi mig, og så skal jeg få dig fri af skizofreni, og i øvrigt er det noget pjat, det du har.' Jeg forstår da godt, at der er nogen, der kommer op i det røde felt. Men ved du hvad, jeg vil så gerne hjælpe folk.«