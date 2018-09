En annonce for en kirke i København har de seneste dage fået stor opmærksomhed på sociale medier, hvor den afføder både forargelse, foragt og munter forundring.

Annoncen, som er lavet af Kingos Kirke på Nørrebro, viser en pige, som bliver velsignet af en præst. Men på grund af den måde, hun sidder på foran præsten, synes mange, at billedet har seksuelle undertoner.

En af kirkens præster, Henrik Højlund, er bekendt med annoncens ufrivillige berømmelse, men fortryder ikke deres valg af billede.

»Ikke et øjeblik. Det her siger alt om dem, der siger noget negativt om annoncen. Det er absurd, næsten surrealistisk. Hvis vi rent faktisk brugte et billede, som var pædofilt, ville vi jo være rablende sindssyge,« siger han til B.T.

Han mener nemlig ikke, at normalt tænkende mennesker vil kigge på det billede og få seksuelle associationer.

»Det siger enormt meget om den mentalitet, som hersker lige nu, at folk fortolker det på den måde. Det siger noget om den måde, folk tænker på. Det er så ufattelig langt ude. Jeg vil lige sige, at jeg har ikke selv valgt billedet – det er en kordegn, der valgte det – men jeg synes, det er fuldstændig i orden,« siger Henrik Højlund.

Han erkender, at både den katolske kirkes mange pædofilisager og også den danske folkekirkes nylige Tømmerup-sag kan være medvirkende til at danskerne forbinder kirken med sex.

»Sagerne mod den katolske kirke kan sagtens spille ind. Også den danske folkekirkepræst, som havde lavet lort i den med nogle konfirmander. (Tømmerup-præsten, som netop har fået 10 års fængsel for misbrug af børn, red.),« siger han.

Henrik Højlund er præst i Kingos Kirke på Nørrebro i København.

Til gengæld har han ingen forståelse for alle de danskere, som morer sig over billedet og spreder det på nettet.

»Min søn viste det mig på Andershemmingsen.dk, som nok startede det hele. Det synes jeg faktisk ikke er så sjovt. Helt ærligt, hvorfor tænke i de baner og lave sjov med pædofili? Ville man lave sjov med et billede, der kunne tolkes som holocaust? Nej, det ville være komplet politisk ukorrekt. Men pædofili må man gerne lave sjov med«, siger præsten.

Anders Hemmingsen forstår ikke Henrik Højlunds vrede, idet han ikke ser noget pædofilt ved billedet.

»Jeg lagde det op, fordi jeg så det som uskyldig 'onkel-humor'. Mine følgere har også taget det som sjov og ikke forbundet det med pædofili. Det kunne lige så godt være en mekaniker eller en læge, som sad lidt uheldigt. Det er bestemt ikke 'mindet' på, at der er tale om en præst«, siger Hemmingsen.

I skrivende stund har over 38.000 liket billedet på Andershemmingsen.dk, og hundredvis skriver i kommentarfeltet, at det fik dem til at grine.